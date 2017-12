Wydarzenia

2013-06-30 21:23:00

< wróć do listy

Dobry projekt domu łączy dwa aspekty – rozsądne koszty realizacji i jak najniższe koszty późniejszej eksploatacji. Część istotnych obliczeń możemy wykonać samodzielnie za pomocą specjalistycznego oprogramowania, które nie wymaga fachowej wiedzy i jest dostępne za darmo. Tak jest w przypadku przyszłych rachunków za ogrzewanie.

Jednym z ciekawszych narzędzi on-line jest program OptiHouse, firmowany przez ROCKWOOL, stworzony w ramach kampanii społecznej „Szóste paliwo”. Co istotne, z jego obsługą poradzi sobie praktycznie każdy inwestor. Wystarczy wprowadzić do algorytmu podstawowe informacje z projektu o geometrii, instalacjach i wybrać dostępne opcje finansowania budowy: kredyt lub gotówka w dowolnych proporcjach. Program generuje analizę energetyczną w połączeniu z finansową symulacją inwestycji.

Zestawienie kosztów i późniejszych oszczędności na przestrzeni lat ułatwia dobranie optymalnej ekonomicznie grubości izolacji. Jak zapewniają twórcy OptiHouse, program jest darmowy, ale posługuje się mechanizmami do tej pory dostępnymi tylko specjalistom. – Nasze narzędzie nie wymaga wprowadzenia wielu danych. To możliwe dzięki wykorzystaniu statystycznych zależności wyliczanych ze stale rosnącej bazy przeszło 80 tysięcy świadectw energetycznych przygotowanych z użyciem systemu BuildDesk Energy Certificate. Z kolei symulacje finansowe oparliśmy o dokładnie te same algorytmy, z których korzystają banki przy analizie kredytów hipotecznych – wyjaśnia Piotr Pawlak z ROCKWOOL.

Z programem można zapozna się na stronie kampanii Szóste paliwo: http://6paliwo.pl/optihouse/.

żródło ROCKWOOL