Wydarzenia

Kreowanie wizerunku (zarówno na poziomie personalnym, jak i firmowym) to żmudny i długotrwały proces, który nawet przy naszym ogromnym zaangażowaniu nie daje gwarancji na sukces. Inaczej jest w wirtualnej rzeczywistości, która w kontekście kreowania wizerunku i zarządzania reputacją daje ogromne możliwości, choć też oczywiście niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Jak prezentować się w sieci, aby odbiór był dokładnie taki, jak byśmy chcieli?

Zgodnie z aktualnymi danymi (Geminus, VI. 2013) ponad 96% Polaków korzystających z Internetu używa wyszukiwarki Google. Wysoka popularność wyszukiwarek na całym świecie sprawiła, że stały się one jednym z najważniejszych narzędzi internetowych, a co za tym idzie – najbardziej popularnym źródłem informacji.

Jak wynika z Google Annual Search Statistics 2012, dziennie do wyszukiwarki trafia ponad 5 miliardów zapytań z całego świata. O co pytaja internauci? Odpowiedź jest prosta – o wszystko. A to oznacza, że Google powoli staje się lustrem rzeczywistości – ocenia Łukasz Kluczny, Traffic Manager GRUPA 365 NET.

Czym zatem jest wizerunek w sieci? Najprościej mówiąc, jest on zbiorem najlepiej dopasowanych odpowiedzi na zadane pytanie, lub najlepszych, według wyszukiwarki, informacji na dany temat. A zatem to, jak przedstawiamy się w Internecie, jest wyborem algorytmu wyszukiwarki. Na czym polega ta selekcja? Najistotniejszą zmienną są treści tworzone przez internautów, które pojawiają się w formie odnośników – czyli jest to coś, na co możemy mieć wpływ.

SERM to anglojęzyczny akronim określenia Search Engine Reputation Management, czyli zarządzanie reputacją w wyszukiwarce. Jest to zbiór działań i procesów, które mają wpływ na to, jakie treści odnajdzie wyszukiwarka w kontekście konkretnego zapytania. Jakie możliwości nam daje?

Wszystko zależy od naszych potrzeb wizerunkowych. Przykładowo, znany naukowiec, który chciałby być postrzegany w sieci poprzez pryzmat swoich dokonań, ma zupełnie inne potrzeby od dużej firmy produkcyjnej, której zależy na powiązaniu wizerunku z otoczeniem dobrych rekomendacji lub pozytywnych skojarzeń, a jeszcze inne potrzeby wizerunkowe ma sam produkt. Istotą działań SERM jest zbudowanie w Internecie wizerunku nie tylko tożsamego z tym, jaki jest on w rzeczywistości, ale też jego korekta w kierunku przez nas oczekiwanym. Innymi słowy, SERM jest kreowaniem wizerunku, jaki prezentujemy całemu światu.

Wydawać by się mogło, że działania w tym zakresie są niezbędne tylko osobom lub instytucjom, które świadomie chcą wykreować swój wizerunek albo go zmienić. Mało kto uświadamia sobie, że dla każdego z nas brak posiadania wizerunku w sieci może wiązać się z negatywnymi skutkami, bowiem konkurencja może bazując na podobnych procesach zniszczyć naszą reputację w sieci. A zatem działania SERM to z jednej strony sposób na pozytywną kreację wizerunku, z drugiej zaś stały proces jego ochrony.

Działania w ramach SERM mogą mieć bardzo różny wymiar, od doradczego lub interwencyjny; mogą być prowadzone stale albo w regularnych odstępach czasowych.

Wizerunek w sieci jest kreowalny i zależy od nas. Ważne abyśmy mieli świadomość tej plastyczności, a jednocześnie zagrożeń, jakie niesie ze sobą brak kontroli nad nim – podsumowuje Łukasz Kluczny, Traffic Manager GRUPA 365 NET.

