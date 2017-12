Wydarzenia

2013-07-02 10:38:00

Stopa bezrobocia znów spadła. Tym razem o 0,3pp, czyli do poziomu 13,2%. Oznacza to, że liczba osób bez pracy zmalała o 64 tysiące, czyli więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Dobre dane z rynku pracy wynikają z wahań sezonowych. W czerwcu zwykle bezrobocie maleje. Spadek wyższy niż rok temu daje nadzieję, że polityka prowadzona przez resort pracy korzystnie wpływa na statystyki.

Niemniej biorąc pod uwagę sumę zaangażowanych środków i obietnic, to wciąż za mało by mówić o tym, że będzie dobrze. Ok. 3 miliardów złotych do wydania na walkę, a raczej przeciwdziałanie statystycznemu wzrostowi bezrobocia, a także dodatkowe 2 mld zł z Unii Europejskiej, powinny dać odrobinę lepszy efekt. Niemniej trwają prace nad uelastycznieniem prawa pracy, a także reformą samych urzędów. Im szybciej zostaną one przeprowadzone, tym stopa bezrobocia będzie niższa.

Trend spadkowy powinien utrzymać się do jesieni, ale potem znów się odwróci z uwagi na zakończenie prac sezonowych. Ważne, by do tego czasu spadki były na tyle duże, by w grudniu znów nie zderzyć się z 14% bezrobociem. Najważniejszym czynnikiem decydującym o przyszłym sukcesie jest kondycja polskiej gospodarki. Większość analityków jest zgodna, że w najbliższych miesiącach odnotujemy poprawę koniunktury. Decydujące będą m.in. decyzje w sprawie OFE. Jeżeli rząd rzeczywiście umorzy część długu publicznego, to pojawi się spora luka do inwestycji, która powinna napędzić gospodarkę. To oczywiście przełoży się na spadek bezrobocia.

