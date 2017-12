Wydarzenia

2013-12-18 08:44:00

W grudniu liczba listów opracowywanych w warszawskiej sortowni rośnie średnio o 50% w stosunku do pozostałych miesięcy w roku. Dwukrotnie wzrasta też liczba paczek, którymi przesyłane są towary zamówione w sklepach internetowych. Większy ruch w placówkach i sortowniach Poczty Polskiej rozpoczyna się już w połowie listopada.

W okresie przedświątecznym w warszawskim WER (węzeł ekspedycyjno-rodzielczy) opracowywanych jest około 2 mln listów i ok. 60 tysięcy paczek dziennie. Jeden z największych węzłów, w których sortuje się i rozdziela przesyłki obsługuje w najgorętszym okresie nawet do 3 milionów przesyłek dziennie. W zwykłym okresie opracowywanych jest około 1,5 mln listów dziennie do odbiorców w kraju i 140 tys. listów za granicę.

Poczta Polska prowadzi także statystyki ogólnopolskie. Specjalnie przygotowany wskaźnik zakupowej gorączki przedświątecznej – Barometr Świąteczny Poczty Polskiej – publikowany jest na witrynie barometrswiateczny.pl i pokazuje, jak rośnie liczba wysyłanych za pośrednictwem spółki paczek w skali kraju. Ostatni odczyt Barometru (za tydzień 9-15 grudnia) wskazywał poziom 165,51 proc., co oznacza, że Polacy wysłali o ponad 65 proc. więcej paczek, niż zwykle.

Największy ruch w 14 centrach logistycznych Poczty Polskiej jest w godzinach wieczornych i w nocy, kiedy wysłane przez klientów paczki i listy są przywożone do sortowania i rozesłania do adresatów. W tych godzinach szczytu tylko w warszawskim centrum pracuje 2 tysiące osób w systemie czterozmianowym. WER w Warszawie to największa sortownia w Europie Środkowo– Wschodniej.

Szybciej, sprawniej, bezpieczniej

Poczta Polska rozstrzygnęła przetarg na maszyny rozdzielcze do sortowania standardowych przesyłek listowych. Inwestycja związana jest z realizacją strategii Poczty Polskiej, której kluczowym elementem jest poprawa jakości usług i obsługi klientów. Nowy park maszynowy przyczyni się do poprawy terminowości i bezpieczeństwa obrotu pocztowego.

Inwestycja ta to kolejny etap umaszynowienia podstawowych węzłów w sieci pocztowej. Dotychczas maszyny rozdzielcze funkcjonowały w WER-ach w Krakowie, Łodzi, Komornikach i w Warszawie. Nowe maszyny zostaną zainstalowane we Wrocławiu, Pruszczu Gdańskim, Zabrzu (2 maszyny), Lisim Ogonie oraz w Warszawie (3 maszyny). Są one przystosowane do rozdziału maszynowego przesyłek standardowych czyli przysłowiowej przesyłki średniej wielkości. Ich instalacja spowoduje m.in.: poprawę terminowości przebiegu przesyłek, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu pocztowego, łączenie obszarów obsługi węzłów oraz uzyskanie potencjalnych oszczędności.

Inwestycja jest związana z jednym ze strategicznych priorytetów Spółki, którym jest poprawa jakości usług i obsługi klienta, a która mierzona jest m.in. wskaźnikami terminowości. Do najważniejszych zalicza się właśnie unowocześnianie węzłów ekspedycyjno - rozdzielczych. Poprawa terminowości przebiegu przesyłek w Poczcie Polskiej możliwa jest dzięki udoskonalaniu zaplecza logistycznego. Firma dokonuje szeregu inwestycji w infrastrukturę oraz zmian na poziomie logistycznym, które już dziś przynoszą wymierne korzyści.