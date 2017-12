Wydarzenia

2013-10-24 22:36:00

Panorama Firm, wraz z Instytutem Badawczym Millward Brown SMG/KRC przeanalizowała profil współczesnej Polki pod względem poziomu zainteresowania smartfonami i nowoczesnymi technologiami.

66,8% badanych kobiet korzysta ze smartfona codziennie. Jak pokazują badania pomaga im w życiu rodzinnym i zawodowym. Dzięki prostym aplikacjom niejednokrotnie zastępuje serwisy informacyjne, gazetę czy telewizję.

Współczesne kobiety są zabiegane, często brakuje im czasu na rozrywki lub chwile dla siebie. Smartfon staje się ich narzędziem codziennego użytku, porównywalnym ze szminką, którą zawsze mają w torebce. Najczęściej szukają informacji nt. zdrowia, domu, dzieci, zakupów, dzielą się zdjęciami, korzystają z serwisów społecznościowych, w wolnej chwili słuchają muzyki, oglądają filmy, czatują. Chętnie korzystają również z aplikacji ułatwiających wyszukiwanie lokalnych informacji, jak panoramafirm.pl, dotyczących np. atrakcji dla dzieci w okolicy czy dentysty.

Płeć piękna korzysta głównie z bezpłatnych aplikacji, selektywnie podchodząc do tematu płatności. Kobiety analizują wydatki przez pryzmat innych ważniejszych potrzeb typu dom, dzieci i tylko 18,9% kobiet pobiera płatne aplikacje. Polki pomimo zabiegania, obowiązków domowych, opieki nad dziećmi, ale także swoich zainteresowań i pracy, stają się aktywnymi użytkownikami smartfonów.

Raport „Zwyczaje Polaków związane z korzystaniem ze smartfonów i tabletów” potwierdził, iż dynamicznie przybywa zwolenników urządzeń mobilnych. Współczesne kobiety stawiają na nowe technologie, wykorzystując je m.in. do poszukiwania informacji. 52,8% badanych kobiet zna aplikację mobilną Panorama Firm i używa jej do szybkiego i efektywnego zdobywania informacji lokalnych (dla porównania aplikację zna 58,4% mężczyzn). Polki szybko przystosowują się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia i aktywnie podążają za trendami. Powoli zbliżamy się do poziomu konsumpcji urządzeń mobilnych widocznego w krajach zachodnich, gdzie kobiety dominują w obszarze nowych technologii.