Wydarzenia

2013-07-03 09:55:00

Porównywarka ofert turystycznych KAYAK sprawdziła, kiedy Polacy najczęściej dokonują rezerwacji online biletów lotniczych oraz noclegów w hotelach. Jak pokazały statystyki kayak.pl z ostatnich miesięcy, początek tygodnia to czas, w którym polscy użytkownicy najczęściej poszukują ofert turystycznych przez Internet. Wraz ze zmieniającymi się nawykami konsumentów oraz dynamicznym rozwojem sektora e-travel, nieustannie rośnie zainteresowanie dokonywaniem rezerwacji hoteli i biletów lotniczych przez Internet. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, turyści mogą teraz nie tylko zorganizować nawet najdalszą podróż bez wychodzenia z domu, ale również sprawdzić setki ofert za pomocą zaledwie kilku kliknięć. KAYAK nie tylko umożliwia porównanie cen produktów i usług turystycznych, ale udostępnia także szereg narzędzi służących do planowania podróży. Dodatkowe funkcjonalności, takie jak np. alerty cenowe czy darmowa aplikacja mobilna, pozwalają na bieżąco śledzić wszystkie promocje i dają gwarancję zabukowania biletów oraz noclegów w najniższych cenach. Kiedy zatem Polacy najczęściej dokonują rezerwacji online? Sprawdziła to wyszukiwarka KAYAK. Jak pokazują ostatnie statystyki, polscy użytkownicy KAYAK-a najczęściej wyszukują przeloty w poniedziałki i środy w godzinach popołudniowych (pomiędzy 14.00 a 15.00). Co ciekawe, według danych wyszukiwarki, zdecydowanie rzadziej zajmują się organizacją podniebnych podróży w weekendy. Podobnie kształtują się trendy rezerwacji hotelowych - polscy użytkownicy kayak.pl mniej chętnie zasiadają przed ekranami komputerów w soboty i niedziele. Najczęściej poszukują noclegów na początku tygodnia. Zdecydowanie najwięcej pokoi bukowanych jest we wtorki, zwłaszcza pomiędzy 14.00 a 16.00. – Wyniki analiz KAYAK-a potwierdzają, że Polacy najczęściej kupują przez Internet będąc w pracy, gdy mają nieograniczony dostęp do komputera – mówi Debby Soo, Business Development Director KAYAK-a. – Ponadto zauważamy również, iż polscy użytkownicy kayak.pl coraz częściej decydują się na spontaniczne, weekendowe wyjazdy, na których organizację mają zaledwie kilka dni – podsumowuje Soo. *Opracowanie przygotowane zostało na podstawie statystyk wyszukiwań porównywarki KAYAK (marzec-maj 2013 r.)