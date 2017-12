Wydarzenia

2013-08-08 12:26:00

Wakacyjny niezbędnik, to już nie tylko krem z filtrem czy ręcznik plażowy… W tym roku ponad 75% naszych rodaków zabierze ze sobą na urlop przynajmniej jedno urządzenie elektroniczne. Telefon komórkowy, aparat fotograficzny i laptop to najpopularniejsi towarzysze letnich podróży. Do czego najczęściej wykorzystują swoje urządzenia Polacy i czy rzeczywiście lubią dzielić się zdjęciami z wypoczynku w serwisach społecznościowych? Między innymi te pytania zostały zadane Polakom podczas ankiety dotyczącej naszych wakacyjnych nawyków.

Czy wiesz, że zaledwie co dwudziesta osoba, którą spotkamy tego lata na plaży czy nadmorskim kurorcie, będzie odpoczywała… również od swoich ulubionych sprzętów elektronicznych? Wyniki badań przeprowadzonych przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych razem z Samsung Electronics, organizatorem wakacyjnych stref `Przystanek Samsung` nad polskim morzem, jednoznacznie stwierdzają – urządzenia elektroniczne stały się już obowiązkowym punktem na liście rzeczy niezbędnych do spakowania w walizce urlopowiczów. Prawie trzy czwarte zapytanych – i niemalże wszyscy, którzy w ogóle wyjeżdżają w tym roku na wypoczynek będzie w plażowej torbie smartfon, tablet lub aparat fotograficzny.

Co zabieramy ze sobą na wakacje?

Najpopularniejsi elektroniczni towarzysze letnich wypraw to telefon komórkowy (95%), aparat fotograficzny (76%) i laptop (33%). Kamera video, tablet lub czytnik e-booków zabierane są na wakacje dużo rzadziej - przez mniej niż 10% wypoczywających w lecie Polaków. Kobiety nieco chętniej niż mężczyźni wezmą w podróż aparat fotograficzny, z kolei panowie częściej niż panie zapakują do walizki laptopa.

Z jakich funkcji urządzeń elektronicznych korzystamy najczęściej?

W czasie wakacyjnego wyjazdu telefon komórkowy jest urządzeniem nie tylko niezbędnym, ale i niezwykle wielofunkcyjnym. Połowa osób, które wezmą go ze sobą na wakacje, będzie dzięki niemu robić zdjęcia, a co trzecia osoba aktywnie korzystała z internetu, w poszukiwaniu np. rekomendacji restauracji czy atrakcji turystycznych.

Laptop – podobnie jak komórka umożliwia urlopowiczom wygodne korzystanie z internetu (91%). Poza tym z jego pomocą bardzo często respondenci umilają sobie czas wypoczynku oglądając filmy (71%). Jednak laptop w czasie wyjazdu spełnia też poważniejsze zadania - przydaje się do lepszego planowania wypoczynku, tj. wyszukiwania okolicznych atrakcji – (69%) a nawet szukania drogi podczas podróży (32%).

Nowoczesny smartfon stał się naszym nieodłącznym towarzyszem, dzięki któremu utrzymujemy serdeczne relacje ze znajomymi i bliskimi. Podczas urlopu idealnie sprawdzi się nie tylko laptop, ale również tablet, który w wygodny i poręczny sposób zapewnia dostęp do cyfrowych map, ułatwia wybór np. restauracji, a także pozwala nie rozstawać się z naszą muzyką, filmami czy e-bookami. Jestem przekonany, że w kolejnej edycji badania, więcej Internautów będzie korzystało z tabletów podczas urlopu. Idzie za tym dynamiczny wzrost sprzedaży tych urządzeń na polskim rynku – powiedział Jerzy Łabuda, Samsung Electronics Polska.

Wakacje na plaży i w mediach społecznościowych

Co słychać u znajomych? To pytanie, które zada sobie ponad połowa ankietowanych w czasie wyjazdu. Głównym sposobem na sprawdzenie tego, będzie zalogowanie się na serwisach społecznościowych. 30% wczasowiczów sprawdzi co słychać u znajomych przynajmniej raz dziennie. Większą potrzebę pozostania na bieżąco z życiem w serwisach mają mężczyźni, którzy rzadziej odmówią sobie logowania na profil (21%, wobec 33% w przypadku kobiet). Poza tym korzystanie z serwisów społecznościowych w czasie wakacji jest wyraźnie zależne od wieku – częstotliwość wchodzenia na profile spada wraz z wiekiem.

Wakacyjne zdjęcia w sieci

Co piąta osoba, która korzysta z aparatu fotograficznego lub telefonu z aparatem fotograficznym, dzieli się wakacyjnymi zdjęciami ze znajomymi z pomocą serwisów fotograficznych podczas urlopu. W tej grupie zdecydowanie bardziej na bieżąco starają się być mężczyźni. Częste publikowanie fotografii jest też domeną osób w wieku 19-24 lat (11% z nich codziennie zamieszcza nowe fotografie). Jednak aż 37% wakacyjnych fotografów – głównie kobietom, zależy na świadomym kształtowaniu wizerunku w mediach społecznościowych. Potrzebują oni więcej czasu na selekcję zdjęć, ich przygotowanie i udostępnia je w sieci dopiero po powrocie do domu.

Badanie zostało przeprowadzone przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych w ramach ogólnopolskiego badania sondażowego OMNIBUS GO96 z wykorzystaniem ankiety internetowej CAWI w dniach 16.07 - 18.07.2013. Analizą objęto grupę 1000 osób korzystających z internetu w wieku 15 i więcej lat.