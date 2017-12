Wydarzenia

2013-06-15 21:43:00

< wróć do listy

Polskie Towarzystwo Infromatyczne podsumowało udział uczniów naszego regionu w konkursach informatycznych. Nawybitniejsi uczniowie i nauczyciele otrzymali dyplomy i nagrody

Myszka była wśród zaproszonch gości, a oficjalne wyniki i wyróżnione prace można obejrzeć na http://bezpiecznywsieci.ecdl.pl/2013/

GRATULUJEMY laueatom i ich pedagogom i mamy nadzieję, że za rok będzie jeszcze więcej nagrodzonych osób i jeszcze więcej nagród.

You must install Adobe Flash to view this content.