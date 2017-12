Wydarzenia

2013-07-15 21:52:00

Poczta Polska znalazła się w prestiżowym gronie firm, instytucji, stowarzyszeń naukowych oraz organizacji pozarządowych, które przystąpiły do Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.



Sygnatariusze dokumentu będą wspierać rozwój umiejętności cyfrowych Polaków poprzez inspirowanie, promowanie oraz wspieranie aktywności prowadzących do podniesienia wiedzy oraz rozwoju umiejętności skutecznego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych.



Poczta Polska jest świadoma szans, jakie niosą ze sobą technologie cyfrowe. – Chcemy uczestniczyć w budowaniu nowoczesnej gospodarki i e-społeczeństwa. Od tego zależy przyszłość Polaków i miejsce, jakie zajmą na gospodarczej i cywilizacyjnej mapie Europy i świata – mówi Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.



Według danych GUS za rok 2012 komputery posiada ponad 95 proc. przedsiębiorstw. W dalszym ciągu rośnie także liczba sprzętu w gospodarstwach domowych – z 59 proc. w roku 2008 do ponad 73% w roku 2012. – Doskonale rozumiemy ten trend, czego dowodem jest realizowana strategia polegająca na włączaniu do oferty Poczty Polskiej e-usług – mówi Janusz Wojtas. Jeszcze w tym roku Poczta zaproponuje nowe e-produkty, takie jak np. eZnaczek. Spółka przygotowuje także rozwiązania z segmentu e-government.



Powołanie Polskiego Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jest inicjatywą Ministra Administracji i Cyfryzacji, Michała Boniego. Patronem przedsięwzięcia jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski.