Wydarzenia

2013-08-11 11:33:00

Klienci Poczty Polskiej mogą już monitorować nadane przesyłki także poprzez smartfony. Jest to możliwe dzięki internetowej aplikacji mobilnej, która umożliwia ciągły i zdalny dostęp do informacji o przesyłkach. Dzięki temu rozwiązaniu można także sprawdzić lokalizację najbliższej placówki pocztowej.

Klienci korzystający ze smarfonów dzięki aplikacji mobilnej uzyskują szybki i prosty dostęp do informacji o swoich przesyłkach. Teraz w telefonie można sprawdzić, czy przesyłka została doręczona. Wystarczy wprowadzić numer przesyłki, a system wyświetli wszystkie informacje na temat etapu realizacji usługi. Historia wyszukiwanych przesyłek jest zapisywana w pamięci aplikacji. Aplikacja umożliwia również lokalizację na mapie cyfrowej placówki pocztowej znajdującej sie w kręgu zainteresowania klienta, wraz informacją o godzinach pracy placówki i telefonach kontaktowych.

- Rynek mobile to najszybciej rozwijający się obecnie obszar Internetu. Coraz więcej przedsiębiorców optymalizuje swoje usługi na potrzeby urządzeń typu smartfon czy tablet. My również dostrzegamy w tym rynku potencjał i chcemy go wykorzystać - mówi Sławomir Żurawski, dyrektor Biura Rozwoju Usług KEP Poczty Polskiej.

Aplikacja mobilna Poczty Polskiej została oparta na platformie internetowej i nowoczesnych technologiach. Działa na każdym urządzeniu posiadającym nowoczesną przeglądarkę internetową. Jest również tak zaprojektowana, aby mogli z niej korzystać użytkownicy tabletów.

Główne funkcjonalności aplikacji:

- śledzenie przesyłki

- wyszukiwarka najbliższych placówek pocztowych w okolicy

- wyszukiwarka placówek pocztowych po adresie

- adresy oraz godziny pracy wyszukanych placówek

- nawigacja do wskazanej placówki pocztowej

- dostęp do bieżących informacji Poczty

Aplikacja jest dostępna pod adresem http://mobilna.poczta-polska.pl, korzystanie z niej jest darmowe. Autorem rozwiązania jest Sygnity SA.