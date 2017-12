Wydarzenia

2013-07-10 19:10:00

Samsung ułatwia planowanie wakacyjnych podróży! Użytkownicy Samsung Smart TV (telewizory z serii D, E oraz telewizory i Blu Ray z serii F), dzięki najnowszej aplikacji All Inclusive Club dostępnej bezpośrednio w Samsung Apps, mają teraz możliwość zorganizowania swojej wycieczki marzeń. Wystarczy usiąść przed telewizorem i wybrać swoje wakacje wśród wielu prestiżowych imprez w Bułgarii, Egipcie, Grecji, Hiszpanii, Maroko, Tunezji czy Turcji.

Aplikacja All Inclusive Club została stworzona z myślą o wszystkich planujących urlopy i szukających najbardziej atrakcyjnych miejsc na spędzenie wakacji. Pozwala ona użytkownikom Samsung Smart TV, na swobodny wybór wycieczek do najbardziej popularnych krajów. Dobór hoteli, oraz obsługa callcenter powierzona została pracownikom biura podróży Travel Team, które od 2007 roku prowadzi agencję turystyczną w Poznaniu. W ofercie znajdują się wyłącznie 4 i 5–gwiazdkowe, atrakcyjne cenowo hotele, o wysokim standardzie i z pełnym wyżywieniem. Wszystkie obiekty wypoczynkowe są sprawdzane i starannie selekcjonowane, aby zapewnić wypoczynek na najwyższym poziomie.

Jak to działa?

Aplikacja All Inclusive Club jest niezwykle intuicyjna. Wystarczy za pomocą klawiszy i strzałek na pilocie wybrać jedną z pięciu ikonek obrazujących charakter szukanego przez nas wypoczynku. Następnie aplikacja samodzielnie dopasuje dla nas oferty, prezentując jednocześnie zdjęcia i krótkie opisy. Ponadto, system All Inclusive Club korzysta z geolokalizacji, aby podpowiedzieć nam najbliżej położone w naszym województwie lotnisko. Jeśli go nie znajduje (np. jest niedostępne dla konkretnej oferty), to domyślnie wyświetla lotnisko w Warszawie.

Możliwość przeglądania ofert na dużym ekranie w gronie rodziny i przyjaciół jest niezwykle komfortowa. Korzystając z All Inclusive Club możemy być pewni, że w planowaniu wakacyjnych wojaży nie przeszkodzi nam potok napływających reklam w Internecie, czy skomplikowana obsługa aplikacji w postaci bezmiaru linków i zakładek.