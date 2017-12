2013-12-19 22:48:00

< wróć do listy

Myszka Ogonisia, która mieszka w Portalu Edukacyjnym przygotowała do internautów świąteczne piosenki, które razem z życzeniami spokojnych i rodzinnych świat dedykuje wszystkim przyjaciołom w sieci https://pe.szczecin.pl/chapter_201334.asp

... a ponieważ wszyscy przeżywamy przygotowania do świąt to możecie zobaczyć i posłuchać jak internetowy gryzoń sposobił się do świąt - https://pe.szczecin.pl/chapter_201329.asp#/app?m=evSluchowiskaTabsStart