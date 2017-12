Wydarzenia

2013-08-17 10:44:00

Użytkownicy domowi korzystają z coraz większej liczby cyfrowych aplikacji i usług, a to wymaga stałego zwiększania dostępności i jakości połączeń z Internetem. Wydajność sieci potrzebna jest nie tylko do oferowania dostępu szerokopasmowego, ale również dla rozwiązań takich jak strumienie HD, systemy wideo i dźwięku w technologii IP czy gry online.

Zupełnie nowa jakość Powerline

Seria ZyXEL PLA5000 została zaprojektowana w przełomowej technologii HomePlug AV2. Urządzenia przesyłają dane z prędkościami do 600 Mb/s, co sprawia, że jednoczesne korzystanie ze strumieni HD, granie, przeglądanie stron może odbywać się bez żadnych opóźnień. Zaawansowana funkcja jakości usług QoS, w którą zostały wyposażone nowe Powerline, umożliwia nadawanie priorytetów różnego rodzaju ruchu – wszystko po to, aby zapewnić odpowiednią jakość transmisji dla aplikacji wymagających dużej przepustowości.

Wydajny zasięg w całym domu bez kabli

Produkty Powerline ZyXELa oferują elastyczność i wygodę dla użytkowników domowych, umożliwiając im korzystanie z wysokiej jakości połączenia internetowego w każdym miejscu w domu. Najnowsza seria High-speed Gigabit Powerline PLA5000 zapewnia duży zasięg, działając dodatkowo jako wzmacniacz sygnału z innego urządzenia Powerline już umieszczonego w sieci. Użytkownicy mogą łączyć się z Internetem i odbierać cyfrowe treści, jednocześnie pozbywając się uciążliwych połączeń kablowych. Ponadto ZyXEL PLA5205 posiada funkcję filtrowania sygnału AC, zapewniając wolną od zakłóceń przestrzeń sieci bezprzewodowej.

Nowe produkty ZyXEL PLA5000 HD Powerline oferują lepszą wydajność poboru zasilania prądu, a dzięki funkcji „Power-Saving Mode” oszczędzają do 80% energii w porównaniu z innymi adapterami. Dodatkowo zaawansowane szyfrowanie AES (Advanced Encryption Security) w prosty sposób zapewnia użytkownikom bezpieczne połączenia z Internetem. Wystarczy wcisnąć przycisk, żadna zaawansowana konfiguracja nie jest potrzebna.