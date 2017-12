Wydarzenia

2013-07-22 16:36:00

< wróć do listy

Hyundai ix35 Fuel Cell to pierwszy samochód produkcyjny o bezemisyjnym napędzie wodorowym

Wykorzystanie modelu ix35 Fuel Cell jest kluczowym elementem projektu London Hydrogen Network Expansion

Londyn planuje zostać światowym centrum technologii wodorowej w transporcie

Napędzane wodorem i wolne od emisji samochody, już niebawem pojawią się na ulicach Londynu. 5 egzemplarzy rewolucyjnego modelu ix35 Fuel Cell, pierwszego na świecie samochodu o napędzie wodorowym, który trafił do produkcji, stanowić będzie integralny element projektu London Hydrogen Network Expansion (LHNE), którego celem jest rozwój strategii dla pojazdów o napędzie wodorowym. Hyundai wesprze inicjatorów projektu swoim doświadczeniem w technologii wodorowej, aby stworzyć pierwszą w Wielkiej Brytanii wodorową sieć transportową, która obejmie swoim zasięgiem Londyn i południowo-wschodnią Anglię. Wspierany przez rząd i współtworzony przez rządową agencję Technology Strategy Board[1] projekt LHNE, zapewni dostępność nie tylko napędzanych wodorem samochodów, ale także pełną infrastrukturę potrzebną do ich używania, w postaci sieci stacji paliwa wodorowego. Samochody zostaną udostępnione kluczowym, publicznym i prywatnym, przewoźnikom stolicy Wielkiej Brytanii. Wspomniane 5 egzemplarzy będzie pierwszymi spośród 1000 aut, które Hyundai planuje wyprodukować do 2015 roku w swojej koreańskiej fabryce w Ulsan. Większość spośród 1000 samochodów trafi na rynek europejski, gdzie dzięki Komisji Europejskiej powstały już inicjatywy związane z technologią wodorową. Jedną z nich jest Wspólna Inicjatywa Technologiczna w Zakresie Ogniw Paliwowych i Wodoru (WIT OPW), promująca wykorzystanie wodoru jako żródła energii o zerowej emisji. Aktualnie w Europie powstaje wiele projektów skupionych wokół tworzenia infrastruktury wodorowej, a wprowadzenie na ulice miast pojazdów napędzanych wodorem przyspieszy ich implementację.

Pierwszy na świecie pojazd napędzany wodorem, który trafił do produkcji Hyundai, jako pierwsza firma motoryzacyjna na świecie, otworzył linię produkcyjną samochodów napędzanych wodorem. Umożliwiło to nie tylko realny start europejskiego programu wodorowego, ale także poparło dążenia Londynu do uzyskania pozycji wiodącego miasta na świecie pod względem innowacyjnej gospodarki wodorowej. Celem, jaki przyświecał Hyundaiowi przy tworzeniu modelu ix35 Fuel Cell, było stworzenie samochodu bezemisyjnego, który byłby równie bezpieczny i dostarczałby tę samą przyjemność oraz komfort z jazdy, co model ix35 napędzany standardowym silnikiem spalinowym. Obydwa modele reprezentują podobne parametry – maksymalną prędkość na poziomie 160 km/h, przyspieszenie od 0 do 100km/h w 12,5 sekundy i prawie 590 kilometrów zasięgu na jednym baku. Różnicą jest wyłącznie brak emisji zanieczyszczeń, ponieważ jedynym emitowanym przez silnik ix35 Fuel Cell produktem jest woda.

Szybkie i proste tankowanie Co istotne, samochody napędzane wodorem można zatankować w 2-3 minuty i są równie proste w użytkowaniu, jak tradycyjne modele. Hyundai już od ponad 15 lat pracował nad pojazdami napędzanymi wodorem, jednak dopiero stworzenie realnej możliwości dotankowania tego typu samochodów sprawiło, że firma zdecydowała się na ich regularną produkcję. Dzięki temu samochody napędzane wodorem mają szansę stać się realnym elementem drogowego krajobrazu Wielkiej Brytanii, czemu przysłużyły się takie inicjatywy jak London Hydrogen Partnership, czyli Londyńskie Partnerstwo dla Wodoru i London Hydrogen Network Expansion.

Dziesięciokrotny wzrost produkcji samochodów napędzanych wodorem do 2015 r. Kolejne 3 stacje paliwa wodorowego powstaną w Londynie do 2015 r. Szacuje się, że do tego czasu liczba pojazdów w tym mieście napędzanych wodorem wzrośnie dziesięciokrotnie, z pierwszych 5 egzemplarzy do przynajmniej 50. „Wysiłki Londyńskiego Partnerstwa dla wodoru sprawiły, że Londyn stał się pionierem w zastosowaniu technologii wodorowej w transporcie.” - powiedział Kit Malthouse, wiceburmistrz Londynu. “Pomimo wielu zalet, pojazdy elektryczne są - podobnie jak faxy - etapem przejściowym, a do ich głównych wad należą zasięg oraz czas potrzebny do naładowania. Choć Londyn ma obecnie ponad 1300 stacji ładujących pojazdy elektryczne, ze względu na gęstość zatrudnienia nie możemy zagwarantować takiej ich liczby, która pozwoliłaby użytkownikom na ładowanie pojazdów w nocy.”

Wodór ze źródeł odnawialnych “Moim zdaniem, wodór kompleksowo rozwiązuje większość wspomnianych problemów, a przy okazji może dotyczyć także innych kwestii, jak na przykład optymalne wykorzystanie energii wiatrowej. Przyglądamy się także możliwościom produkcji wodoru z biomasy. Dzięki temu, nie tylko dostarczymy ‘czyste’ paliwo, ale jednocześnie zredukujemy obecne zanieczyszczenie. To dopiero początek współpracy, ale już na tym etapie cieszę się z inwestycji w wodorową przyszłość Londynu. Hyundai dostarcza nam nieocenioną wiedzę i doświadczenie do realziacji koncepcji niskoemisyjnych rozwiązań transportowych.” – dodaje Malthouse. Tony Whitehorn, Prezes Hyundai Motor UK komentuje: „Użycie paliwa wodorowego to szereg ekologicznych korzyści. Dlatego ściśle współpracujemy z partnerami, by jak najszybciej wprowadzić technologię do powszechnego użytku.” Partnerstwo LHP zainicjowało proekologiczne projekty związane z technologią wodorową, których wartość opiewa na sumę ponad 50 milionów funtów. Dzięki inicjatywie, w Londynie pojawiły się dwie stacje paliwa wodorowego (trzecia zostanie zbudowana w ramach projektu LHNE), pięć bezemisyjnych autobusów, (do których w tym roku dołączą kolejne trzy), a na ulice miasta wyjechały charakterystyczne dla Londynu taksówki w wersji z silnikiem napędzanym wodorem. Za sprawą wspólnych wysiłków kluczowych partnerów w Wielkiej Brytanii transport oparty na wodorze staje się rzeczywistością.