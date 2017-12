Wydarzenia

2013-07-10 17:29:00

Payleven, operator płatności mobilnych, pojawił się w Polsce w ubiegłym roku i zrewolucjonizował rynek transakcji kartowych oferując m.in. możliwość akceptacji kart nie tylko przez małe przedsiębiorstwa, ale również osoby fizyczne. Firma dynamicznie rozwija się również w innych krajach europejskich – operator właśnie zadebiutował w Austrii.

Czołowy europejski dostawca mobilnych płatności kartą, payleven, udostępnił właśnie swoją ofertę na kolejnym rynku, w Austrii. Od 10 lipca payleven oferuje czytnik kart pamięci Chip&Pin wszystkim lokalnym detalistom oraz kupcom. Płatności payleven są kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby móc nareszcie akceptować płatności kartą. Jest to proste, ekonomiczne, mobilne i co najważniejsze bezpieczne rozwiązanie. Z payleven nie tylko kupcy (hurtownicy), ale również osoby prywatne będą mogły akceptować transakcje kartowe.

Technologia “Plug and Pay” oferowana przez payleven działa bez umowy, opłaty stałej czy też skomplikowanego procesu rejestracji. Dzięki temu sprzedawcy, którzy poprzednio odrzucili pomysł akceptacji transakcji kartowych z powodu wysokich kosztów ogólnych, mogą ponownie pomyśleć o udostępnieniu nowej metody płatności w swoim przedsiębiorstwie. Po zakupie czytnika kart payleven sprzedawcy zapłacą zaledwie 2,75 proc. wartości transakcji.

- Payleven to system płatności, który oferuje wartość dodaną dla małych i średnich przedsiębiorstw z wielu różnych branż - mówi Konstantin Wolff, założyciel i dyrektor generalny payleven.

- Targi są ważną częścią mojego biznesu - mówi Silvia Gattin, przedsiębiorca z branży modowej z Wiednia. Aby zaoferować klientom płatności kartą, potrzebuję rozwiązania, które jest nowoczesne, bezpieczne i łatwe w użyciu, a ponadto nie wiąże mnie umową. To dlatego wybrałam payleven. Moi klienci są zachwyceni.

W Austrii nastąpił zauważalny wzrost pod względem liczby kart płatniczych. Od 2005 roku, dystrybucja samych kart debetowych wzrosła powyżej 25%, dzięki czemu można zauważyć, że 86% tamtejszej populacji posiada plastikowy pieniądz w swoim portfelu. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku payleven stworzył także możliwość akceptacji transakcji kartowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Urządzenie payleven pracuje w połączeniu ze smartfonem czy tabletem więc jest gotowe do użycia w dowolnym miejscu. Nie ma potrzeby korzystania ze stacjonarnego Internetu, dzięki czemu przyjmowanie płatności za pośrednictwem czytnika jest w 100 proc. mobilne. Co więcej, transakcje są w pełni bezpieczne, gdyż klient każdorazowo jest proszony o wpisanie kodu PIN. Proces transmisji danych jest zbliżony do tego, który znamy z tradycyjnych terminali POS.