Wydarzenia

2013-07-09 16:40:00

mPay S.A uruchomił nowe rozwiązanie dla firm, które ułatwia rozliczenia za parkowanie aut służbowych w Strefach Płatnego Parkowania.



Usługa realizowana jest w oparciu o technologię kodów USSD za pomocą bezpłatnego połączenia z numerem *144#. Technologia ta nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji czy połączenia internetowego. Uniwersalność kodów USSD sprawia, że realizowanie płatności mobilnych możliwe jest na wszystkich telefonach służbowych czy prywatnych.



Główną wartością realizowania płatności z mPay jest rozliczenie za realny czas trwania postoju w SPP i elektroniczny system raportowania. Każdemu w firmie można przydzielić indywidualny limit dostępnych środków, a pracownik sam zarządza czasem parkowania bez potrzeby wychodzenia ze spotkania by doładować parkometr.



Rozwiązanie to kierowane jest zarówno do małych i średnich firm (do 10 aut) jak i dużych korporacji mających znacznie bardziej rozbudowaną flotę. Obecnie usługa parkowania flotowego mPay dostępna jest w 14 miastach w tym: we Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy czy Kielcach.



