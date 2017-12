Wydarzenia

2013-07-20 17:01:00

Przed nami III i ostatnia edycja konkursu w ramach programu INNOTECH realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. INNOTECH oferuje wsparcie jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu, ze szczególnym wskazaniem na obszar technologii zaawansowanych.



Głównym celem dofinansowania są prace badawcze, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów lub technologii, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Budżet konkursu przeznaczony dla przedsiębiorców oraz jednostek naukowych wynosi 135 mln zł.

Konkurs INNOTECH obejmuje dwie ścieżki programowe: In-Tech i Hi-Tech, przeznaczone dla różnych typów Beneficjentów i wykorzystujące różne instrumenty wsparcia.

Ścieżka In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych. Natomiast w ramach Hi-Tech mogą aplikować innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze zaawansowanych technologii.

In-Tech daje szansę zdobycia nawet 10 mln PLN dofinansowania na projekt, a Hi -Tech to możliwość pozyskania do 5 mln PLN.

Wnioski można składać tylko dnia 30 lipca 2013 r. do godziny 16:00. za pośrednictwem elektronicznego systemu OSF dostępnego na stronie: http://www.osf.opi.org.pl