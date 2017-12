Wydarzenia

2013-12-20 08:08:00

Nowa moda w obdarowywaniu, która polega na ofiarowaniu bliskiej osobie zamiast tradycyjnego upominku tzw. zestawu prezentowego to ostatnio najpopularniejsza alternatywa dla tradycyjnych podarunków świątecznych.

Serwis prezentmarzen.pl przeprowadził sondę z której wynika, że aż 56% ankietowanych wolałoby samemu wybrać sobie prezent. 29 % uważa, że lepiej kupić pojedynczy wcześniej wybrany podarunek, a 10 % nie ma zdania która forma upominków jest lepsza.

Zestawy prezentowe

Boxy zawierające od 21 do 24 propozycji upominku, aby osoba obdarowana mogła wybrać ten podarunek, który najbardziej jej odpowiada to obecnie ciekawa możliwość w obdarowywaniu bliskich. Zestawy podarunkowe zawierają niestandardowe propozycje prezentów wywołujących niezapomniane emocje, które można zrealizować w dowolnym terminie. Rodzaj upominku zazwyczaj jest dobierany w zależności od wieku adresata i jego zainteresowań. Jak pokazuje badanie przeprowadzone na próbie ponad 500 Polaków największym zainteresowaniem cieszą się prezenty wywołujące mocne doznania.

Najczęściej wybierane prezenty

W pierwszej kategorii klasyfikują się te związane przede wszystkim z motoryzacją, jak drifting, przejażdżki luksusowymi sportowymi autami oraz rajdy samochodowe. Drugie miejsce tworzą wyjątkowe „prezenty powietrzne” czyli: loty paralotnią, szybowcem czy balonem. Inne równie często wybierane propozycje na niestandardowe prezenty świąteczne to: strzelanie z karabinu maszynowego, kurs nurkowania czy kurs DJ-a.

Rodzaje prezentów w zależności od płci

Wybierając wymarzony prezent kobiety najczęściej chcą podarować swojemu partnerowi ekstremalne doznania w powietrzu, na drodze lub pod wodą. W przypadku mężczyzn, realizujących podarunki z myślą o kobietach, najczęściej wybierane są: buduarowa sesja zdjęciowa, dzień ze stylistką, kurs sushi oraz różnego rodzaju pakiety spa. Jak wynika jednak ze statystyk zamówień realizowanych w serwisie prezentmarzen.pl, to kobiety są częstszymi pomysłodawczyniami oryginalnych i niezapomnianych podarunków, bo aż 77% Klientów stanowi płeć piękna, a tylko 23% mężczyźni.

Kto obdarowuje niezapomnianymi prezentami?

Wyniki sondy przeprowadzonej przez serwis prezentmarzen.pl pokazują, że z niestandardowych propozycji korzystają zazwyczaj ludzie młodzi. 43% stanowią osoby w wieku 25 – 34 lat, a 31% poniżej 24 roku życia. Na trzeciej pozycji - 17% klasyfikują się osoby pomiędzy 35 a 44 rokiem życia. Co ciekawe 7% to Klienci powyżej 45 roku życia, a 2 % w wieku od 55 lat.

Jakie kwoty i dla kogo przeznaczamy na prezenty?

Poziom cenowy jaki jesteśmy w stanie przeznaczyć na prezent to kwoty pomiędzy 100 a 200 złotych jak deklaruje aż 45% respondentów i od 200 zł – 400 zł, które wymienia 27 %. 11% stwierdza, iż wydaje na upominki do 100 zł. Znaczną mniejszość stanowią osoby, które kupują drogie prezenty powyżej 400 – 800 zł tylko 8% i powyżej 800 zł zaledwie 5% ankietowanych. Można również zauważyć prawidłowość, iż to osoby bliskie obdarowujemy niezapomnianymi podarunkami. Chcemy, aby prezent był oryginalny, zapamiętany i wywołał niezapomniane emocje. Aż 60 % odpowiedziało, że prezent marzeń zakupiło dla partnera/partnerki, a 20 % dla przyjaciela/przyjaciółki.

Wyniki sondy pokazują, iż wyjątkowy upominek „do wyboru” to szansa na podarowanie bliskiej osobie trafionego prezentu w postaci niepowtarzalnych doznań związanych z jej hobby lub niespełnionymi pragnieniami. Jak widać również po 400% wzroście sprzedaży w serwisie prezentmarzen.pl, w stosunku do ubiegłego roku, wkrótce podarunki świąteczne związane z emocjami i wyjątkowymi przeżyciami mogą zacząć pojawiać się w coraz większej liczbie polskich domów.