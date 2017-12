Wydarzenia

2013-10-01 01:48:00

Aplikacja Open FM to pełny dostęp do treści emitowanych przez największą platformę muzyczną w Polsce. Korzystając z niej na Samsung Smart TV, zyskujemy bezpłatny dostęp do blisko 100 zróżnicowanych gatunkowo kanałów muzycznych! Muzyka w Open FM nie jest przerywana audycjami.

Open FM to jedna z najbardziej bogatych w zasoby platforma muzyczna w Polsce. W ostatnich latach zyskała popularność wśród użytkowników komputerów, głównie ze względu na niespotykanie bogatą ofertę praktycznie wszystkich gatunków muzycznych, a także przez fakt, że dostępna tam muzyka nie jest przerywana audycjami i wywiadami. Zestawy dostępnych zespołów i piosenek wybierają doświadczeni DJ’eje Open FM. Od lat jest to gwarancją jakości proponowanej muzyki wśród blisko 100 kanałów muzycznych oferujących niezliczoną ilość gatunków i szeroki wybór zespołów. Od teraz posiadacze telewizorów Samsung Smart TV a także smartfonów i tabletów mogą pobierać bezpłatnie aplikację ze sklepu Samsung Apps i korzystać w niej na domowym telewizorze oraz urządzeniach mobilnych.

Dzięki zaawansowanej technologii strumieniowania dźwięku, aplikacja Open FM nie wymaga szerokiego łącza internetowego. Przez godzinę słuchania aplikacja wykorzystuje niewiele ponad 10 MB danych. Aplikacja Open FM jest dostępna dla wszystkich posiadaczy telewizorów Samsung Smart TV z dostępem do sieci i produkowanych od 2012 roku oraz szerokiej gamie smartfonów i tabletów firmy Samsung.

Jeszcze więcej muzyki w Samsung Smart TV

Open FM to kolejna aplikacja muzyczna, którą mogą cieszyć się użytkownicy platformy Samsung Smart TV, tabletów i smartfonów. Fanów nowoczesnych, jak i starszych brzmień z pewnością zainteresują dostępne na platformie aplikacje globalne, takie jak coraz bardziej popularne Spotify i Deezer, oraz aplikacje polskie takie jak Tuba.TV, RadioPolska Stacja.pl, Czwórka Polskie Radio i Polskie Radio, Radio ZET, eskaGO, RMFon.pl oraz Radio NRJ/ENERGY. Na platformie Smart TV jest także dostępna aplikacja iSing.pl. To pierwszy i jedyny w Polsce serwis karaoke, umożliwiający nagrywanie własnych wersji popularnych piosenek.