Wydarzenia

Kroll Ontrack wprowadza na rynek nową wersję oprogramowania służącego m.in do szybkiego i efektywnego wyszukiwania oraz odzyskiwania skrzynek e-mailowych i ich zawartości. Ontrack PowerControls 7.0 współpracuje z najnowszymi wersjami Microsoft Exchange oraz Microsoft SharePoint. Nowe funkcje czynią z niego przydatne narzędzie nie tylko dla administratorów IT, ale także kancelarii i działów prawnych, zajmujących się sprawami opartymi na dowodach elektronicznych.



Wśród nowych funkcji, jakie udostępnia Kroll Ontrack za pośrednictwem oprogramowania Ontrack PowerControls 7.0, znalazła się możliwość obsługi Microsoft Exchange Server 2013 i Microsoft SharePoint Server 2013. Narzędzie wzbogacono również o funkcje pozwalające na migrację danych ze starszych wersji środowisk Exchange oraz SharePoint. Program został także uzupełniony o możliwości analizy i zabezpieczania metadanych na potrzeby badań z zakresu Informatyki Śledczej i eDiscovery.



– Naszym celem było przygotowanie zintegrowanego oprogramowania, pozwalającego na odzyskiwanie, migrację, konsolidację oraz zabezpieczanie danych w czasie o połowę krótszym w porównaniu do tradycyjnych metod lub innych rozwiązań – mówi Paweł Odor, główny specjalista polskiego oddziału Kroll Ontrack.

Ontrack PowerControls 7.0 daje działom IT pewność, że podczas migracji danych ze starszych środowisk do Exchange i SharePoint 2013, zostaną spełnione wszystkie wymagania techniczne. Ponadto, pozwala na skopiowanie skrzynek e-mailowych i ich zawartości na nowe serwery za pośrednictwem unikalnej ścieżki migracji, bez konieczności jednoczesnego podłączenia online starego i nowego serwera. Eliminuje to pracę, jaką administrator IT musiałby przeznaczyć na skonfigurowanie starego serwera ze środowiskami Exchange i SharePoint 2013.



Ontrack PowerControls 7.0 doskonale sprawdza się w przypadku analiz śledczych. Narzędzie pozwala na łatwą analizę danych środowisk Exchange i SharePoint działających w trybie live oraz przeanalizowanie informacji zapisanych w kopiach bezpieczeństwa. Gdy poszukiwane dane zostaną odnalezione, administrator może je eksportować w standardowych formatach, przy zachowaniu wszystkich metadanych oraz poddać dalszej, szczegółowej analizie. Dzięki zachowaniu oryginalnych metadanych pozyskany materiał posiada wartość dowodową, co pozwala na wykorzystanie go w ewentualnym postępowaniu sądowym.



– Ontrack PowerControls to sprawdzone, wielofunkcyjne narzędzie. Program posiada prosty interfejs, współpracuje bezpośrednio z kopiami zapasowymi i nie wymaga zmian w infrastrukturze IT – podsumowuje Paweł Odor.



Więcej informacji na temat Ontrack PowerControls 7.0 znaleźć można na stronie http://www.powercontrols.pl

