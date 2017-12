Wydarzenia

2013-07-25 10:40:00

Od czasu, gdy telewizory pożegnały się z kineskopem i zaprzyjaźniły z płaskim ekranem, to właśnie on stał się najważniejszym elementem inspirującym projektantów. Z roku na rok ekrany miały coraz mniejszą grubość, a w rozwiązaniach konstrukcyjnych wprowadzano wciąż nowe materiały. Wymuszało to zmiany w projektowaniu podstaw i obudowy, które stawały się coraz węższe. Samsung, światowy lider w dziedzinie projektowania i produkcji telewizorów, postawił przed sobą ambitne zadanie. Stworzenie zupełnie nowego telewizora klasy premium, który będzie wyróżniał się designem oraz unikalnymi rozwiązaniami, niespotykanymi w innych urządzeniach.

Chcieliśmy stworzyć zupełnie inną tożsamość. Wyjść poza kolejne udoskonalenia czy ewolucję w zakresie designu. Wiedzieliśmy również, że nowa tożsamość powinna być ponadczasowa, ponieważ telewizory klasy premium posiadają zwykle unikalny charakter, który nie poddaje się upływowi czasu. Naszym celem stał się nie tylko rynek telewizorów premium, ale również nieistniejący wtedy jeszcze rynek high-end. Z tego właśnie powodu musieliśmy zaprojektować nowy telewizor najwyższej klasy, o wyjątkowym charakterze, przy okazji tworząc zupełnie nową kategorię telewizorów - powiedział Yunje Kang, Wiceprezes i Dyrektor działu Visual Display Design, Samsung Electronics.

Droga do osiągnięcia celu nie była niełatwa. Pierwsze wnioski specjalistów z Samsung Electronics były następujące: trudno będzie stworzyć ponadczasowy produkt, jeśli cała uwaga pozostanie skupiona na projektowaniu obudowy telewizora. Jednak w przypadku urządzenia o takich rozmiarach trudno było zastosować dotychczasowe rozwiązania stylistyczne, czyli typową podstawę, stopkę i płaski ekran. Próbowano odnieść się do stylu ZEN, czyli inspirowanej dalekowschodnią estetyką prostoty i oszczędności w zakresie dekoracji, umieszczając telewizor na niskiej podstawie, w celu nadania przestrzeni prostego i relaksującego charakteru. Okazało się jednak, że ten kierunek nie dawał wrażenia jakości, kojarzonej z szykowną galerią.

Po niezliczonych analizach najróżniejszych projektów kształtu obudowy, Samsung opracował koncepcję "ramy", oferującej wyjątkową tożsamość bez względu na to, jakie technologie zastosowano i co jest w niej prezentowane. Telewizor jest więc zawieszony w eleganckiej ramie, ale nie przylega do niej. Dzięki temu staje się elementem wystroju wnętrza – podnoszącym wartość i jakość estetyczna przestrzeni mieszkalnych i zasługuje na to, by znaleźć się w galerii sztuki, luksusowym apartamencie lub ekskluzywnym holu.

Koncepcję udało się połączyć z zamiarem zaprojektowania modelu Samsung UHD S9, jako wyjątkowo dużego urządzenia o przekątnej co najmniej 85 cali.

Oddzielenie ekranu od ramy było istotną decyzją z perspektywy wprowadzenia na rynek telewizora UHD. Rozdzielczość UHD jest czterokrotnie większa od rozdzielczości full HD. Zapewnia też bardziej wyrazisty obraz i bogatsze kolory. Wysokiej jakości dźwięk, który towarzyszy obrazowi o wysokiej rozdzielczości, uzyskano dzięki wykorzystaniu ramy jako niezwykle atrakcyjnej konstrukcji nośnej - powiedział Junho Yang, Wiceprezes Działu Visual Display Design, Samsung Electronics.

W rozwiązaniach wzorniczych uwzględniono najnowsze trendy technologiczne czyli cieńsze i prostsze ekrany telewizyjne, przy jednoczesnym zaakcentowaniu grubości głośników. Dla przykładu, cztery z sześciu głośników o łącznej mocy 120 W telewizora Samsung UHD S9 85" zainstalowano bezpośrednio w ramie, w celu poprawy jakości dźwięku.

Gdy nadszedł czas, by innowacyjny pomysł przełożyć na rzeczywisty produkt, pierwszym napotkanym wyzwaniem stały się wymiary urządzenia. Przy przekątnej nowego telewizora zaplanowanej na 85 cali, wielkość samej ramy, która musi być wytrzymała, przekraczała 95 cali. Co więcej, telewizor miał stać się nowym urządzeniem, łączącym w sobie funkcje telewizora i systemu audio, tak więc wiele uwagi poświęcono ilości elementów współtworzących to nowe rozwiązanie.