Wydarzenia

2013-09-13 15:05:00

Witajcie, to ja, jestem myszką z dobrego domu … to znaczy, chciałam powiedzieć,, że od dobrego producenta. Jak wiecie przez pewien czas mnie nie było w sieci, bo moją norkę w radiu zajęła jakaś paskuda i musiałam szukać nowej. Niestety znalezienie właściwego lokum nie jest taką prostą sprawą, ale już wyszukałam elegancką norkę, a właściwie powinnam napisać Norkę, bo to Norka z wygodami … ojej, znowu chcę powiedzieć wszystko od razu … a tu trzeba po kolei … Kochani, od lat podróżuję po wirtualnym świecie i właśnie w nim przeżywam swoje przygody. Wszystko odnotowuję w moim notesiku, żeby Wam później szczegółowo opowiedzieć, ale informatyka i nowe technologie przyszły mi z pomocą … teraz będziecie mogli oglądać, to co przeżyłam w sieci i słuchać jak radia. Każda moja przygoda jest w sześciu wersjach, trzech video i trzech audio, ale co ja mam opowiadać … zajrzyjcie do portalu i zobaczcie sami … pozdrawiam!!!

