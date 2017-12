Wydarzenia

2013-11-20 12:20:00

< wróć do listy

Ogonisia dziś rano powiedziała ... mam masę roboty, bo szykuję sprzęt na Wielkie Polowanie, zresztą co ja mówię? ... na Polowanie? ... to będzie Wielka Bitwa, dlatego przygotowałam już sztucer, dubeltówkę, kuszę i harpun, parę granatów też się znajdzie, bo po tym, co mnie spotkało w czasie mojej ostatniej przygody w sieci, nareszcie trzeba zrobić porządek!!! ... wydałam ostateczną wojnę wszelkim paskudom: robalom, wirusom, trojanom i innemu obrzydlistwu, co drzemie w Internecie ... i jak wiecie, mimo iż jestem spokojną i pokojowo nastawioną do świata myszką, powtarzam dosyć!!!

kliknij na Ogonisia lub wpisz adres https://pe.szczecin.pl/chapter_201329.asp#/app?m=evSluchowiskaTabsStart

Na zdjęciu nowa odsłona, po lekkim liftingu Ogonisi Gabrysi Hawro ...