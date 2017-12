Wydarzenia

2013-09-17 14:42:00

Technologia S.M.A.R.T. pozwalająca na monitorowanie stanu dysku twardego, możliwość odzyskania i trwałego skasowania plików i folderów, a także wsparcie dla procesów przywracania i usuwania danych w środowiskach wirtualnych – to najważniejsze cechy Ontrack EasyRecovery 11. Kroll Ontrack stworzył tym samym najbardziej kompleksowe w historii firmy narzędzie do ochrony oraz zarządzania firmowymi i prywatnymi danymi.

– Monitorując rynek zauważyliśmy, że zarówno użytkownicy biznesowi, jak i prywatni coraz częściej poszukują rozwiązań, które pozwalają w możliwie najszerszym stopniu zarządzać ich zasobami cyfrowymi. Tworząc Ontrack EasyRecovery 11, pragnęliśmy umożliwić użytkownikom nie tylko odzyskiwanie, lecz także ochronę danych oraz bezpowrotne ich kasowanie. Ten kierunek pozwolił nam opracować kompletne narzędzie do samodzielnej ochrony zasobów cyfrowych – mówi Paweł Odor, główny specjalista Kroll Ontrack w Polsce.

Najważniejsze funkcje programu Ontrack EasyRecovery 11 to:

Technologia S.M.A.R.T. Scan – daje użytkownikom firmowym oraz prywatnym możliwość aktywnego monitorowania stanu dysku twardego (HDD oraz SSD), zabezpieczając przed przestojami w pracy oraz utratą danych. W ciągu kilku sekund S.M.A.R.T. Scan określa rozmiar i rodzaj partycji, stan sektorów i inne istotne parametry nośnika (częstotliwość błędów podczas odczytu, czas uruchomienia, liczbę relokowanych sektorów, liczbę błędnych operacji, liczbę prób uruchomienia osi dysku oraz jego temperaturę). Dzięki tym informacjom, użytkownicy mogą sprawdzić czy ich nośnik nie jest zagrożony awarią i stanowi bezpieczne miejsce dla ich danych.

· Bezpowrotne kasowanie danych – w przeciwieństwie do standardowych sposobów usuwania danych, które umożliwiają ich późniejsze odzyskanie, Ontrack EasyRecovery 11, w zależności od wersji, trwale kasuje informacje na poziomie plików i folderów bądź wszystkie dane znajdujące się na dysku. Narzędzie przeznaczone jest do bezpowrotnego kasowania danych dla użytkowników, którzy pragną chronić swoje dane przed wyciekiem.

· Odzyskiwanie i trwałe kasowanie danych ze środowisk wirtualnych (dostępne w wersji Enterprise) – Ontrack EasyRecovery 11 umożliwia użytkownikom wybranych środowisk VMware przeprowadzanie odzyskiwania utraconych plików, jak również przeprowadzenie operacji bezpowrotnego kasowania danych.

– Administratorzy IT i deweloperzy coraz częściej wykorzystują wirtualne środowiska, takie jak VMware Fusion do uruchomienia i przełączania się pomiędzy wieloma systemami operacyjnymi, przetwarzając spore ilości ważnych danych. Ontrack EasyRecovery 11 Enterprise dzięki nowym funkcjom, zapewnia użytkownikom odpowiednie wsparcie zarówno na co dzień, jak i w krytycznych sytuacjach – dodaje Paweł Odor.

Instalacja Ontrack EasyRecovery 11 jest szybka i intuicyjna, dzięki czemu proces odzyskiwania bądź kasowania danych można rozpocząć w ciągu kilku minut. Oprogramowanie współdziała z lokalnymi i zewnętrznymi dyskami twardymi (HDD / SSD), nośnikami optycznymi i cyfrowymi, iPodami, tabletami, telefonami komórkowymi i innymi przenośnymi urządzeniami. Program dostępny jest w postaci rocznej, odnawialnej licencji. Polska wersja Ontrack EasyRecovery jest dostępna w trzech edycjach:

Ontrack EasyRecovery Enterprise – rozwiązanie dla firm, które potrzebują ochrony wielu stacji roboczych. Program umożliwia odzyskiwanie danych w trybie sieciowym, przywracanie danych z macierzy RAID oraz odzyskiwanie i kasowanie danych z wirtualnych maszyn VMware. Jest wyposażony w zaawansowane narzędzia diagnostyczne.

· Ontrack EasyRecovery Professional – oprogramowanie dla użytkowników biznesowych wyposażone w rozbudowany zestaw narzędzi do ochrony, odzyskiwania i kasowania danych.

· Ontrack EasyRecovery Home – najwygodniejsze narzędzie dla użytkowników domowych, którzy potrzebują szybkiego i łatwego w użyciu programu do odzyskiwania cyfrowych zdjęć, filmów, muzyki i ważnych dokumentów. Oprogramowanie pozwala również na bezpowrotne kasowanie wybranych plików i folderów.

Darmową wersję trial programu można pobrać ze strony http://www.easyrecovery.pl