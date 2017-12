Wydarzenia

2013-07-26 23:23:00

NuPlays – platforma do sprzedaży muzyki cyfrowej dla niezależnych artystów i wytwórni – zyskał nowe funkcje: „Konto wytwórni” oraz możliwość organizowania streamingu koncertów na żywo w internecie. Serwis ma również nową szatę graficzną, która ułatwia odkrywanie nowej muzyki i ciekawych ofert od artystów – nie tylko muzycznych.





Koncerty na żywo w za pośrednictwem NuPlays

Streaming koncertów na żywo to ukłon w stronę tych fanów, którzy nie mogą wziąć udziału w koncercie. Na rynku istnieją różne platformy, które oferują streaming video, jednak oferta NuPlays jest wyjątkowa, bowiem dzięki NuPlays artyści mogą w jednym miejscu sprzedawać swoje albumy w formie MP3, jak i bilety na wirtualny koncert – także jako pakiet.

Pierwszym artystą, który skorzystał z oferty streamingu NuPlays był TEDE, jeden z najpopularniejszych polskich raperów. Jego urodzinowy koncert transmitowany na żywo z Mielna, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem fanów. Dodatkowo, koncert pokazywany był na dużym ekranie w warszawskim klubie Odessa.

Nowa szata graficzna – łatwiejsze dotarcie do fanów

Nowa szata graficzna serwisu została zaprojektowana w taki sposób, aby ułatwić fanom odkrywanie muzyki. Każdy artysta ma teraz możliwość udostępnienia swojej muzyki do oceny recenzentom związanym z internetowymi serwisami poświęconymi muzyce, którzy współpracują z NuPlays. Albumy, które uzyskają najlepsze opinie recenzentów, są dodatkowo promowane w NuPlays.

Odświeżona, bardziej przejrzysta szata graficzna serwisu, ułatwia również jego użytkownikom szybkie zapoznanie się z ofertą artystów, np. koszulkami, gadżetami, a nawet specjalnymi ofertami (np. http://warsaw.nuplays.pl/NuclearNightmare). Dzięki tym zmianom, NuPlays jest dobrym miejscem do prezentowania fanom premierowych albumów – kierując ruch na stronę albumu w NuPlays, artyści mogą w prosty sposób zaprezentować całą swoją ofertę, także tę kierowaną do najwierniejszych fanów!

Nowe Konto wytwórni pomaga zarządzać wieloma artystami

Aby pomóc wytwórniom w zarządzaniu ofertą wielu artystów, NuPlays wprowadził "konto wytwórni" (https://nuplays.pl/seller/?labels= ). Dzięki niemu wytwórnie mogą tworzyć specjalne konta, które umożliwiają artystom i zespołom samodzielne zarządzanie sprzedażą swoich gadżetów lub ofert specjalnych tam, gdzie kierowani są fani.

Dzięki tej nowej funkcji, artyści mogą sami decydować, czy ich oferta dodatkowa dostępna jest w pakiecie z plikami MP3, czy też oddzielnie. Co istotne, pieniądze za zakup jakiejkolwiek oferty związanej z albumem trafiają prosto do sprzedawcy, w czasie rzeczywistym.

Nowy model biznesowy i nowe źródła przychodów

NuPlays to pierwsza na rynku platforma przygotowana do współpracy zarówno z niezależnymi artystami, jak i z artystami znajdującymi się pod opieką wytwórni.

„Prawdziwi fani kupują płyty i koszulki nie tylko dlatego, że chcą posłuchać muzyki (lub mieć co na siebie założyć), ale dlatego, że chcą w ten sposób wyrazić szacunek i uwielbienie dla swoich idoli. W czasach, kiedy muzyka całego świata jest na wyciągnięcie ręki – i to praktycznie za darmo – coraz mniej ludzi będzie skłonnych wydawać pieniądze na pliki. Dlatego uważamy, że tak ważne jest oferowanie fanom nowych doświadczeń związanych z muzyką. Chcemy przywrócić radość i ekscytację z posiadania czegoś unikalnego – to coś, co było nieodłącznym elementem konsumowania muzyki jeszcze kilka lat temu.” - mówi Paweł Soproniuk, prezes i współzałożyciel NuPlays. „Jako niezależny serwis chcemy być fair wobec samych artystów. Dlatego w NuPlays dbamy o to, aby traktować ich uczciwie – prawa autorskie sprzedawanej muzyki należą do nich i to oni sami ustalają ceny swoich ofert. Zrezygnowaliśmy także z opłaty za dostęp i korzystanie z platformy - wszystkie usługi są bezpłatne. Nasze wynagrodzenie za dostęp do platformy pobierane jest tylko wtedy, gdy dochodzi do transakcji pomiędzy artystą a fanem”.