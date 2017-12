Wydarzenia

2013-09-01 15:18:00

Urządzenie wyposażono w najlepszy ekran dostępny do tej pory w 7-calowych tabletach, czterordzeniowy procesor Qualcomm® Snapdragon®, 16 lub 32 GB pamięci oraz opcjonalny model LTE.









Nowy Nexus 7 posiada 7-calowy ekran Full HD (z ponad 2,3 milionami pikseli i 323ppi), który pozwoli nam korzystać z aplikacji, gier i multimediów w niespotykanej do tej pory w 7-calowych urządzeniach jakości. Technologia ASUS TruVivid poprawia wyrazistość i jasność kolorów, a panel IPS zapewnia szerokie kąty widzenia, wynoszące 178 stopni. Odporne na zarysowania szkło Corning® i przyjemna w dotyku, dobrze trzymająca się dłoni obudowa zapewniają wysoki komfort korzystania z urządzenia. Tablet ma grubość 8,65mm i waży zaledwie 290g. Tablet wyposażono w czterordzeniowy procesor Qualcomm® Snapdragon® S4 Pro z 2GB pamięci RAM, który gwarantuje rewelacyjną wydajność przy jednoczesnym zachowaniu efektywności energetycznej i 10-godzinnego czasu pracy baterii. Zależnie od modelu nowy Nexus 7 posiada 16 lub 32 GB pamięci. Dzięki wysokiej jakości kamerom umieszczonym z przodu (1,2 Mpix) i z tyłu urządzenia (5,0 Mpix), nowy Nexus 7 doskonale nadaje się do prowadzenia rozmów wideo. Nowy Nexus 7 wyposażony jest także w antenę dual-band Wi-Fi i opcjonalnie w modem LTE 4G, pozwalające na płynny streaming wideo w jakości HD, błyskawiczny czas reakcji podczas przeglądania stron internetowych i szybkie ściąganie danych. Nowy model Nexus 7 to pierwszy dostępny na rynku tablet z systemem Android 4.3, najnowszą wersją najpopularniejszego mobilnego systemu operacyjnego.