Wydarzenia

2013-09-05 08:11:00

Premierą, która po raz pierwszy ujrzała światło dzienne podczas berlińskich targów IFA, są trzy nowe modele kart dźwiękowych: zewnętrzna Sound Blaster Omni Surround 5.1 oraz dwie wewnętrzne Sound Blaster Audigy Rx i Sound Blaster Audigy Fx.

Zewnętrzna karta Omni Surround 5.1 to najnowszy dodatek do legendarnej rodziny kart Sound Blaster, z których od lat słynie marka Creative. Dzięki pakietowi profesjonalnych technologii SBX Pro Studio, Sound Blaster Omni Surround 5.1 pomaga w znaczny sposób polepszyć jakość i uwydatnić wszystkie szczegóły odtwarzanego dźwięku. To jednak nie jedyna jej funkcjonalność. Nowa karta dźwiękowa wyposażona została również we wzmacniacz słuchawkowy umożliwiający obsługę słuchawek o impedancji 600 omów. Dzięki niemu nawet najbardziej wymagający słuchacze mogą wychwycić każdy detal docierającego do ich uszu dźwięku i cieszyć się nagraniami odtwarzanymi w jakości studyjnej.

Karta dźwiękowa Sound Blaster Omni Surround 5.1 oferuje nie tylko rewelacyjną jakość odtwarzanych ścieżek audio – pozwala ona również na nagrywanie niezwykle czystego i wyrazistego dźwięku, co docenić mogą między innymi osoby nagrywające podcasty lub muzykę udostępnianą następnie na platformach takich jak YouTube czy Vimeo. W kartę wbudowany został podwójny mikrofon, zaś po nagraniu dźwięk oczyszczony zostaje przez urządzenie ze wszelkich zakłóceń, dzięki autorskim technologiom Creative CrystalVoice.

Nowa karta dźwiękowa Sound Blaster jest wyjątkowo przyjazna w obsłudze. Proces instalacji odbywa się automatycznie, natychmiast po połączeniu karty kablem USB z laptopem lub komputerem stacjonarnym. Urządzenie wyposażone zostało również w panel sterowania Sound Blaster Omni, który zapewnia użytkownikom dostęp do zaawansowanych technologii SBX Pro Studio i CrystalVoice – dzięki możliwości ich modyfikacji, każdy posiadacz karty z łatwością może określić ustawienia najlepiej dostosowane do jego potrzeb oraz rodzaju odtwarzanego i nagrywanego dźwięku.

Wśród nowości Creative pojawiły się również dwie wewnętrzne karty dźwiękowe – Audigy Rx i Audigy Fx, które umożliwiają przeistoczenie płaskiej ścieżki audio dostarczanej przez oryginalne komponenty komputera w niezwykle bogaty i przestrzenny dźwięk, całkowicie odmieniający oblicze odtwarzanego materiału. Audigy Rx to zaawansowana wewnętrzna karta dźwiękowa 7.1 PCIe, zaś Audigy Fx to wewnętrzna karta 5.1 PCIe. Obydwie karty oferują wzmacniacze słuchawkowe

o impedancji 600 omów, odstęp sygnału od szumu na poziomie 106dB oraz możliwość pełnego dostosowania ustawień do własnych potrzeb za pomocą paneli sterowania. Ponadto w kartę Sound Blaster Audigy Rx wbudowany został podwójny mikrofon pozwalający na jednoczesne nagrywanie dźwięku przez kilka osób.