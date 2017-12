Wydarzenia

2013-07-20 15:25:00

Firma SUSE rozpoczęła fazę testów beta oprogramowania SUSE Cloud 2.0, by umożliwić klientom zapoznanie się z najnowszą technologią do tworzenia prywatnych chmur. Rozwiązanie SUSE oparto na technologii OpenStack Grizzly - aktualnej wersji projektu OpenStack. Usprawniono w nim procesy instalacji i zarządzania, dodano obsługę kolejnych hipernadzorców oraz ulepszono technologie obsługi sieci i pamięci masowych opracowanych w ramach projektu OpenStack. Dodatkową zaletą SUSE Cloud, pozwalającą lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę, jest obsługa rozwiązań Cisco i EMC.



Dzięki wykorzystaniu opracowanych w ramach projektu OpenStack rozwiązań open source, SUSE Cloud 2.0 daje użytkownikom dostęp do zaawansowanych technologii chmurowych (i przy okazji zapewnia największe możliwości wyboru), pozwalając szybko i bez kłopotów wdrożyć prywatne chmury w firmowych centrach danych. Serwer administracyjny SUSE Cloud Administration Server został zintegrowany z najnowszą wersją narzędzia wdrożeniowego Crowbar (open source) i zapewnia lepszą skalowalność. Poprawiono także interfejs użytkownika. Listę hipernadzorców obsługiwanych przez SUSE Cloud 2.0 poszerzono o Microsoft Hyper-V oraz (w trybie testowym) VMware ESXi, tak by umożliwić klientom wykorzystanie posiadanych już zasobów.



Możliwości SUSE Cloud 2.0 w zakresie składowania danych rozszerzono o mechanizm pełnej obsługi pamięci blokowej na poziomie maszyn wirtualnych – OpenStack Cinder. Wykorzystując rozszerzenia Cinder pochodzące od niezależnych dostawców (SUSE współpracuje z partnerami takimi jak Coraid, EMC, Inktank i NetApp), użytkownicy SUSE Cloud mogą dołączać urządzenia różnych producentów. SUSE Cloud 2.0 zawierać będzie także Ceph Rados Gateway, udostępniający interfejsy programistyczne (API) zgodne z pamięciami blokowymi Swift i Amazon S3 (Simplified Storage Service). Obsługa API Amazon EC2 i S3 zapewnia klientom wdrażającym chmury hybrydowe łatwy dostęp do w pełni redundantnej infrastruktury pamięci masowych Ceph, pozwalając zapisywać i odczytywać wewnątrz chmury dowolne ilości danych.



Możliwości sieciowe SUSE Cloud 2.0 zostały znacznie rozszerzone dzięki pełnej obsłudze rozwiązania sieciowego OpenStack - Neutron. SUSE Cloud udostępnia mechanizmy networking-as-a-service, zapewniające skalowalne zarządzanie siecią i mechanizmy programistyczne, pozwalające budować bogate topologie sieci oraz tworzyć zaawansowane usługi sieciowe. SUSE Cloud 2.0 obsługuje ponadto specjalne wtyczki służące do korzystania z rozszerzonych funkcji sieciowych oferowanych przez Cisco, Midokura, Open Vswitch, a także mostkowanie VLAN.



– „SUSE Cloud to pierwsza dystrybucja, zawierająca sterowniki OpenStack Cinder dla AoE i Coraid EtherCloud, w które firma Coraid wyposażyła OpenStack w wersji Grizzly” – mówi Kevin Brown, dyrektor firmy Coraid. „Sterowniki te pozwolą klientom SUSE tworzyć chmury oparte na OpenStack, efektywnie wykorzystujące platformę Coraid do skalowalnego i zautomatyzowanego składowania danych.”



Oprogramowanie SUSE Cloud 2.0 zostanie udostępnione publicznie jesienią po zakończeniu testów beta. Chętnych do udziału w testach beta prosimy o kontakt pod adresem cloud@suse.com. Więcej informacji o SUSE Cloud można znaleźć pod adresem www.suse.com/cloud