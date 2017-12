Wydarzenia

2013-07-06 16:35:00

< wróć do listy

Aplikacja eskaGO jest już dostępna na telewizorach Samsung Smart TV oraz na odtwarzaczach Blu-ray z platformą Smart Hub z 2012 oraz 2013 roku. Została przygotowana przez Grupę Radiową Time, w skład której wchodzą: Radio ESKA, Radio Eska ROCK, Radio WAWA i Radio VOX FM.

Aplikacja zapewnia dostęp do bogatej treści nowej platformy internetowej eskaGO.pl. Mogą z niej korzystać za darmo wszyscy użytkownicy platformy Samsung Smart TV uzyskując dostęp do kilkudziesięciu kanałów radiowych i telewizyjnych on-line. Kanały są zróżnicowane pod względem brzmienia i pogrupowane zgodnie z klimatem muzycznym głównych stacji. Prezentują muzykę z różnych gatunków, od rocka przez hip-hop, R&B, pop, muzykę klubową, aż po hity światowych i krajowych list przebojów. Są one dostępne zarówno w wersji audio jak i wideo, ponieważ w serwisie znajdziemy także sześć kanałów telewizyjnych. Oprócz telewizji muzycznych ESKA TV i POLO TV na platformie umieszczone zostały również kanały z klipami wideo, dobranymi pod kątem formatu muzycznego poszczególnych stacji – ESKA ROCK TV, WAWA TV, VOX TV i ESKA PARTY TV.

Aplikacje muzyczne na Samsung Smart TV

eskaGO to już kolejna aplikacja muzyczna, którą mogą cieszyć się użytkownicy platformy Smart TV. Fanów nowoczesnych, jak i starszych brzmień z pewnością zainteresują dostępne na platformie aplikacje globalne, takie jak coraz bardziej popularne Spotify i Deezer, oraz aplikacje polskie.

Aplikacja Tuba.TV umożliwia stworzenie własnej telewizji muzycznej, dostosowanej do indywidualnych gustów i potrzeb. Wyszukuje teledyski i umożliwia tworzenie playlist m.in. oparciu o ulubionych artystów, gatunki muzyczne i nazwy stacji. Można również skorzystać z gotowych tematycznych kanałów z najpopularniejszymi stylami muzycznymi, wśród których są m.in. Rock, Pop, Dance, Hip-Hop i Rap, Polskie Przeboje, czy też największe przeboje z różnych dekad muzycznych. Ponadto, Tuba.TV oferuje tysiące klipów, także w jakości HD.

Tuba FM pozwala na wyszukanie muzyki m.in. w oparciu o ulubionych artystów, gatunki i nazwy stacji radiowych, a RadioPolska Stacja.pl umożliwia wybór kanału z bogatej oferty radiowej (od muzyki biesiadnej, folkowej, przez jazz, lounge, disco polo, pop, rock, bollywood i R&B) i cieszenie się z nieograniczonego dostępu do muzyki za darmo.

Polskie Radio to aplikacje Czwórka Polskie Radio i Polskie Radio. Aplikacja radiowej Czwórki zapewnia dostęp do wielu gatunków muzycznych, wśród których są: rock, pop, ballady, ambitne, industrial, ale też takie wydarzenia jak Konkurs Chopinowski czy popularne Przeboje Lata z Radiem. Dodatkową funkcją jest możliwość oglądania na żywo Programu Czwartego Polskiego Radia – Radia z Wizją. Aplikacja Polskie Radio to z kolei 100 kanałów radiowych, ponad 100 tysięcy materiałów audio i kilka tysięcy materiałów wideo na żądanie. Za jej pośrednictwem można także korzystać z najnowszych wiadomości i materiałów z takich serwisów jak: sport, gospodarka, muzyka, kultura, nauka, historia, dzieci i wielu innych.