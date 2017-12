Wydarzenia

2013-08-23 13:04:00

Novell wraz z partnerami organizuje w krajach Europy serię konferencji, by zademonstrować klientom bezpieczne rozwiązania wspierające mobilność pracowników. Powszechne wykorzystanie urządzeń mobilnych w biznesie jest faktem. Bezspornie sprzyja to zwiększeniu produktywności, wiąże się jednak z nowymi problemami. Działy informatyki stają wobec konieczności zapewnienia obsługi różnorodnych urządzeń, w tym także prywatnych, a także zagrożeń związanych np. z kopiowaniem przez użytkowników poufnych, firmowych plików do chmury. Mogą w tym celu korzystać ze wsparcia dostawców rozwiązań IT, takich jak firma Novell i jej partnerzy technologiczni, którzy oferują szereg rozwiązań dla biznesu wspierających mobilność – od zarządzania urządzeniami przenośnymi, po mobilne drukowanie i bezpieczne udostępnianie plików.

















By zademonstrować klientom te rozwiązania, firmy Novell, Kyocera i NetIQ organizują we wrześniu i październiku Mobile Life Tour – serię spotkań w szeregu miast Europy, w ramach której 26. września odbędzie się konferencja w Warszawie. Oprócz rozwiązań Novella, podczas imprezy przedstawione zostaną technologie inteligentnego, mobilnego dostępu firmy NetIQ, systemy zarządzania dokumentami Kyocera, produkty firmy SEP do obsługi kopii zapasowych i odtwarzania sprawności systemów po awarii oraz rozwiązania Attachmate zapewniające mobilny dostęp w czasie rzeczywistym do aplikacji hostowanych. Konferencja jest bezpłatna. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com/pl-pl/events/tours/mobile-life-tour