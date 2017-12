Wydarzenia

2013-07-21 18:27:00

Novell udostępnił ulepszoną wersję oprogramowania Novell iPrint – samoobsługowego, korporacyjnego rozwiązania do drukowania w sieci. Jest to obecnie niezależny od systemu operacyjnego produkt wyposażony w rozbudowane, nowe funkcje drukowania z urządzeń mobilnychoraz obsługę użytkowników Microsoft Active Directory. Silną stroną Novell iPrint jest możliwość łatwego udostępnienia użytkownikom różnorodnych urządzeń mobilnych dowolnych działających w sieci drukarek – przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa.

iPrint to produkt firmy Novell, która w ciągu dziesięcioleci zgromadziła niezrównane doświadczenie w dziedzinie sieciowej obsługi plików i druku. Oprogramowanie jest znane z wprowadzania do firm łatwego w użyciu, samoobsługowego modelu drukowania, pozwalającego użytkownikom komputerów osobistych instalować drukarki z poziomu przeglądarki internetowej bez pomocy administratora. Nowa wersja iPrint rozszerza te możliwości na urządzenia mobilne, zapewniając również użytkownikom telefonów komórkowych i tabletów jeszcze więcej funkcji i możliwości. Administratorzy z kolei zyskują usprawnienia obejmujące m.in. zarządzanie kontami z poziomu dowolnego katalogu LDAP oraz nowe opcje instalacji w środowisku VMware i innych platformach zwirtualizowanych. Co ważne, Novell iPrint pozwala na wykorzystanie posiadanego już sprzętu i tym samym uniknięcie kosztów zakupu nowych drukarek tylko po to, by mogli na nich drukować użytkownicy urządzeń mobilnych.

– „Po przeanalizowaniu rozwiązań firm HP i Xerox, wybraliśmy Novell iPrint, ponieważ jest wyjątkowo łatwy w użyciu i zapewnia pełną kontrolę nad wykorzystywanymi przez nas drukarkami” – mówi Kevin Salisbury, szef marketingu i usług informatycznych w TWIN MRO. – „Novell iPrint razem z systemami Novell ZENworks Mobile Managementi Novell Filr zapewnia nam bezpieczną i efektywną eksploatację oraz kontrolę nad urządzeniami mobilnymi, tak jak wcześniej nad komputerami osobistymi i laptopami. Efektem jest większa produktywność pracowników oraz skuteczne egzekwowanie polityk bezpieczeństwa wykorzystujących informacje o lokalizacji urządzeń lub miejscu przebywania użytkowników.”

Według niedawnych badań IDC, w roku 2012 wzrósł znacznie odsetek użytkowników, którzy drukują z poziomu urządzeń mobilnych, zaś procent użytkowników, którzy nie drukują i nie chcą drukować zmaleje z niecałych 50% w roku 2012 do zaledwie 25% w roku 2015. Jednocześnie pokaźna część użytkowników smartfonów nie wie, w jaki sposób drukować, a wielu twierdzi, że ich firmy nie udostępniły dotąd możliwości drukowania.

Novell iPrint zapewnia pracownikom, partnerom i klientom łatwy i bezpieczny dostęp do funkcji drukowania w różnych sieciach i systemach operacyjnych z niemal dowolnego miejsca przy wykorzystaniu istniejących połączeń internetowych.

Najważniejsze cechy i funkcje nowej wersji Novell iPrint obejmują:

Drukowanie z urządzeń mobilnych : Drukowanie z poziomu praktycznie dowolnego urządzenia, na dowolnej z działających w sieci drukarek – wszystko to bez pomocy administratora.

: Drukowanie z poziomu praktycznie dowolnego urządzenia, na dowolnej z działających w sieci drukarek – wszystko to bez pomocy administratora. Bezpieczeństwo : Wykorzystanie istniejącej infrastruktury i zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z ustalonymi politykami bezpieczeństwa i procedurami.

: Wykorzystanie istniejącej infrastruktury i zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z ustalonymi politykami bezpieczeństwa i procedurami. Zgodność z wieloma platformami: Możliwość wykorzystania istniejących zasobów dzięki jednemu rozwiązaniu drukowania, obejmującemu różnorodne platformy, w tym komputery osobiste z systemami Windows, Mac i Linux oraz urządzenia mobilne z systemami Android, iOS i Blackberry.

Niski całkowity koszt posiadania: Dzięki skalowalności, wykorzystaniu istniejących drukarek i uproszczeniu środowiska druku, Novell iPrint zwiększa produktywność pracowników, ogranicza obciążenie pracą informatyków oraz, w przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych, nie wymaga zakupów nowego sprzętu.

– „Udostępniając w krótkim czasie kolejne po Novell Filr nowatorskie rozwiązanie dla użytkowników biznesowych, Novell pomaga zwiększać produktywność pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i skutecznego zarządzania środowiskiem pracy” – mówi wiceprezes Novella ds. marketingu Eric Varness. – „Ponieważ praca wiąże się coraz bardziej z mobilnością, Novell rozszerza swoją ofertę o łatwe w użyciu rozwiązania pozwalające pracować w dowolnym miejscu i za pomocą dowolnych urządzeń.”



Dostępność



Novell iPrint jest już dostępny. Więcej informacji o produkcie można uzyskać pod adresem http://www.novell.com/press/iprint, z kolei oferta rozwiązań mobilnych Novella jest opisana na stronie http://www.novell.com/pl-pl/promo/mobility/