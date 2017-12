Wydarzenia

2013-09-26 18:50:00

Aż 40 procent firm rocznie traci dane ze środowisk wirtualnych, przy czym tylko jednej trzeciej z nich udaje się odzyskać wszystkie utracone informacje. Mimo tego, aż osiemdziesiąt procent użytkowników biznesowych uważa, że przechowywanie danych w środowiskach wirtualnych zmniejsza ryzyko utraty danych albo w ogóle nie ma na nią wpływu – wskazują wyniki przeprowadzonego m.in. w Polsce badania firmy Kroll Ontrack*. Specjaliści podkreślają, że przenoszenie plików do środowisk wirtualnych nie zwalnia z konieczności dbania o ich ochronę.





Z badania, przeprowadzonego przez Kroll Ontrack wśród niemal ośmiuset specjalistów IT wynika, że aż 84 procent firm wykorzystuje wirtualizację do przechowywania plików. Prawie jedna trzecia badanych przyznaje, że około 75-100 procent ich zasobów informacyjnych magazynowanych jest w środowiskach wirtualnych. Spośród użytkowników biznesowych, przechowujących dane wirtualnie, 40 procent doświadczyło przynajmniej jednego przypadku utraty danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To mniej niż w 2011, kiedy taka sytuacja spotkała 65 procent badanych. Mimo tego, ponad połowa badanych firm uważa, że wirtualizacja zmniejsza ryzyko utraty danych.



Wśród firm, które w zeszłym roku ucierpiały na skutek utraty danych ze środowisk wirtualnych, tylko 33 procent odzyskało wszystkie informacje. Oznacza to spadek o 21 procent w porównaniu z danymi z 2011 roku, gdy aż 54 procent ankietowanych było w stanie przywrócić 100 procent danych. Pozostałe 67 procent respondentów odzyskało tylko część danych.



– Przekonanie, że wirtualne środowiska są bezpieczniejsze, a ryzyko utraty danych mniejsze niż w przypadku innych sposobów przechowywania danych, to błąd. Utrata danych z wirtualnych maszyn może być spowodowana wieloma różnymi czynnikami, takimi jak np. uszkodzenie systemu plików, awarie macierzy RAID czy uszkodzenia serwerów danych. Konsekwencje takich przypadków są zwykle bardzo poważne – mówi Paweł Odor, główny specjalista Kroll Ontrack w Polsce.

Na pytanie o to, w jaki sposób ankietowani próbowali odzyskać informacje najwięcej, bo aż 43 procent odpowiadało, że próbowali samodzielnie odtworzyć od zera dane. Tylko jeden na czterech korzystał z pomocy profesjonalnego dostawcy usługi odzyskiwania danych.



– Odtwarzanie od zera informacji to bardzo kosztowna i zarazem czasochłonna metoda. Nie powinna być podstawowym rozwiązaniem, po jakie sięgają firmy w obliczu utraty danych. Warto rozważyć skorzystanie z pomocy dostawcy usługi odzyskiwania danych, który posiada odpowiednie procedury, technologie oraz doświadczenie pozwalające na sprawne odzyskanie plików ze złożonych środowisk wirtualnych – komentuje Paweł Odor.



* W badaniu, które przeprowadzono w sierpniu 2013 r., udział wzięło 724 specjalistów IT. 223 z nich wypełniło ankietę osobiście, podczas odbywającej się w USA konferencji VMworld 2013, natomiast 466 ankietowanych z obszaru Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz 35 z rejonu Azji i Pacyfiku odpowiedziało na ankietę online.