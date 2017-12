2014-09-03 07:52:00

Już 4-5 września kilkadziesiąt berlińskich startupów i firm IT po raz kolejny otworzy swoje drzwi podczas Startup Safary. Fundacja Netcamp jako partner zaprasza do udziału w wydarzeniu którego uczestnicy będą mieli szansę zobaczyć jak pracują startupy internetowe, spotkać się z ich założycielami oraz potencjalnymi inwestorami.



Podobnie jak w ubiegłym roku w całym mieście odbędzie się wiele wydarzeń dla startupów - warsztatów, spotkań networkingowych i wycieczek biurowych. Osoby które chciałyby pracować w startupach, młodzi przedsiębiorcy, studenci, dziennikarze i inwestorzy będą mogły odwiedzić firmy, które otworzą swoje biura dla uczestników wydarzeń takich jak: Google, Kayak, Eventbrite, BlaBlaCar, Stripe, Twilio czy Microsoft Ventures Accelerator.



Celem wydarzenia jest pokazanie jak wygląda praca w startupach, możliwość poznania ludzi którzy je tworzą oraz spotkania z inwestorami i firmami wspierającymi rozwój innowacyjnych projektów. Będzie to dobra okazja do polsko-niemieckiej integracji startupowców - mówi Maciej Jankowski z Fundacji Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp”, partnera wydarzeni.

Szczegóły na stronie Fundacji Netcamp

Żródło Fundacja Netcamp