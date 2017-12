2013-07-15 14:53:00

Rozpoczęła się I edycja Programu Edukacyjnego Nauka od Kuchni, skierowanego do studentów i uczniów szkół technicznych, wiążących swoją przyszłość zawodową z zaawansowanymi technologiami. Celem zaplanowanych działań jest efektywne przygotowanie studentów kierunków elektrotechnicznych do wejścia na rynek pracy oraz zwrócenie uwagi na interdyscyplinarność kompetencji niezbędnych w zawodzie inżyniera. Program potrwa do 2015 roku.

Nauka od Kuchni to Program Edukacyjny dedykowany studentom i uczniom, którzy planują rozpoczęcie kariery zawodowej w branży produkcyjnej sprzętu AGD. Dzięki wspólnemu działaniu firm i organizacji, które zaangażowały się w Program Nauka od Kuchni, uczniowie i studenci otrzymają pomoc w planowaniu ścieżek kariery oraz przygotowaniu się do podjęcia pierwszej pracy w charakterze inżyniera. Motywem przewodnim programu jest interdyscyplinarność rozumiana jako łączenie kompetencji miękkich z twardymi, np. umiejętność korzystania z kilku dyscyplin nauk jednocześnie, przy wykonaniu jednego projektu.

Dzięki programowi Nauka od Kuchni, studenci kierunków elektrotechnicznych z Poznania oraz uczniowie szkół technicznych w Rybniku i Szczecinie poznają potrzeby oraz wymagania pracodawców z branży AGD. Będzie to możliwe m.in. dzięki organizowanym w ramach programu warsztatom, spotkaniom z pracodawcami, wycieczkom do siedziby firmy, konferencjom z udziałem pracodawców w ośrodkach edukacyjnych oraz seminariom poświęconym współpracy edukacji z biznesem. Do tej pory udało się zorganizować dla studentów Politechniki Poznańskiej m.in. Dzień Pracodawcy. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się jak wygląda praca w firmie Amica, gdzie mogą znaleźć zatrudnienie lub miejsce na praktyki. Oprócz tego, w ramach programu przeprowadzono kilkugodzinny Assessment Center. Dzięki AC wyłoniono przyszłych Ambasadorów Programu, a rekrutowani studenci otrzymali pełny raport swych kompetencji i ocenę wydaną przez psychologa, doradcę zawodowego oraz pracownika firmy Amica z działu HR.

- Podstawowym elementem w planowaniu procesu dydaktycznego jest wspólna praca i wymiana doświadczeń szkolnictwa z pracodawcami. Poznanie potrzeb pracodawców jest kluczem do tego, aby absolwenci szkół wyższych, po zakończeniu edukacji bez problemów znajdowali pracę – mówi Jolanta Tupaj, koordynator HR w firmie Amica. – Niektórzy studenci uważają, że w pracy inżyniera umiejętności miękkie są mało istotne, a jest wprost przeciwnie. Zaangażowaliśmy się w ten projekt właśnie po to, aby uzmysłowić młodym ludziom jakie zapotrzebowanie i oczekiwania mają wobec nich pracodawcy. Chcemy wspomóc młodych kandydatów stawiających swoje pierwsze kroki na rynku pracy w wypracowaniu tak istotnych umiejętności, jak kreatywne myślenie czy dobra organizacja pracy – dodaje Tupaj.

Program edukacyjny Nauka od Kuchni realizowany jest w ramach projektu systemowego Biznes dla edukacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Partnerami Programu są Amica – jeden z liderów branży przemysłowej sprzętu AGD w Polsce oraz firmy partnerskie Bartex i Naprawa Sprzętu AGD Koźlik Bogdan. Wszystkie wydarzenia i działania związane z programem będzie można śledzić na stronie internetowej www.naukaodkuchni.pl.