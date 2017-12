Wydarzenia

2014-03-02 18:25:00

Rozwiązanie NetIQ Identity Manager 4 zdobyło nagrodę „Najlepsze rozwiązanie do zarządzania tożsamością” („Best Identity Management Solution” – Readers Trust Award) przyznaną przez czytelników SC Magazine. Werdykt ogłoszono na uroczystości podczas dorocznej konferencji RSA w Houston. Rozwiązanie NetIQ Identity Manager 4 zostało wybrane spośród finałowej grupy najlepszych na rynku produktów.

– „Przyznanie produktowi NetIQ przez czytelników prestiżowego pisma zajmującego się bezpieczeństwem tytułu najlepszego rozwiązania do zarządzania tożsamością to dla nas ogromne wyróżnienie” – mówi Travis Greene, dyrektor ds. strategii rozwiązań w firmie NetIQ. – „Zarządzanie tożsamością ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa firm i spełniania przez nie wymagań przepisów w coraz bardziej złożonych dla nich warunkach. NetIQ Identity Manager zapewnia organizacjom nie tylko konfigurowanie kont użytkowników i ochronę systemów oraz danych przed atakami, lecz również szybkość reagowania niezbędną we współczesnym środowisku biznesowym”.

Do plebiscytu Reader Trust Awards zgłoszono setki producentów i dostawców usług. NetIQ Identity Manager 4 został spośród nich wybrany przez grono reprezentujące przekrój czytelników SC Magazine, wśród których są przedstawiciele dużych, średnich i małych przedsiębiorstw ze wszystkich branż – usług finansowych, ochrony zdrowia, instytucji publicznych, handlu, edukacji i wielu innych.

– „Nagroda w kategorii Reader Trust należy do najcenniejszych spośród wyróżnień SC Awards, ponieważ odzwierciedla opinię ludzi, którzy naprawdę używają nagrodzonych produktów – czytelników SC Magazine” – mówi Illena Armstrong, wiceprezes SC Magazine ds. wydawniczych. – „Firma NetIQ może być naprawdę dumna z tego osiągnięcia i tego, co ono oznacza”.

Przyznawane od 17 lat nagrody SC Awards uznawane są za jedne z prestiżowych wyróżnień branżowych przyznawanych w uznaniu osiągnięć zawodowych i jakości produktów w dziedzinie bezpieczeństwa informatyki. Doroczny plebiscyt stanowi przegląd najlepszych rozwiązań, usług i profesjonalistów walczących z mnogością niebezpieczeństw, jakie grożą współczesnym przedsiębiorstwom. SC Magazine wyróżnia osiągnięcia specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem w praktyce, innowacje w środowiskach producentów i dostawców usług, a także działania rządów, organizacji zawodowych i pozarządowych. Więcej informacji, w tym szczegółowe listy kategorii i zwycięzców, można znaleźć pod adresem www.scmagazineus.com/awards.