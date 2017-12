Wydarzenia

2013-08-11 11:49:00

Magellan, amerykańska marka MiTAC, zapowiedziała premierę zegarka dla biegaczy Echo na rynku europejskim. Osoby używające smartfonów do monitorowania swoich treningów będą mogły śledzić wszelkie informacje treningowe i zarządzać swoimi ulubionymi aplikacjami za pomocą zegarka.

Pełna kontrola

Magellan Echo umożliwi użytkownikom połączenie wygody korzystania ze specjalistycznego zegarka i aplikacji treningowych na smartfonach. Technologia Bluetooth Smart* pozwoli skojarzyć telefon z Echo i odczytywać na ekranie zegarka wszystkie dane zbierane przez aplikację, takie jak np. czas treningu czy przebyty dystans. Za pomocą zegarka można także kontrolować aplikację treningową (rozpoczynać i zatrzymywać gromadzenie danych) oraz odtwarzanie muzyki z telefonu.

Magellan Fitness obserwuje trendy wśród biegaczy, ich zainteresowanie mobilnością i to, że coraz częściej sięgają po smartfony do monitorowania swoich treningów – mówi Clark Weber, Dyrektor ds. produktów Magellan z kategorii fitness. – Jesteśmy pewni, że Echo będzie pionierem nowej generacji zegarków dla sportowców.

Kompatybilność

Zegarki Echo korzystają z interfejsu programowania aplikacji (API) Wahoo Fitness. To rozwiązanie jest stosowane w bardzo wielu aplikacjach, takich jak np. Strava, MapMyRun, Runtastic czy RunKeeper. Wspomniany interfejs służy do łączenia i komunikacji nowoczesnych urządzeń, takich jak Echo z aplikacjami na smartfonach. Korzystając z Wahoo API Magellan zapewnił Echo maksymalną kompatybilność z najpopularniejszymi aplikacjami sportowymi oraz nowinkami technicznymi stosowanymi przez ich developerów.

To fascynujące, jak Echo łączy w sobie wszystkie najważniejsze cechy sprzętu potrzebnego sportowcom. Kiedy doda się do tego technologię Bluetooth Smart, otrzymujemy naprawdę niezwykłe urządzenie – mówi Alex Mather, Dyrektor Produktu w firmie Strava. – Nie możemy się doczekać chwili, kiedy sportowcy będą mogli zobaczyć wszystkie dane z aplikacji Strava na swoich zegarkach podczas treningu.

Odporna konstrukcja i wygoda korzystania

Echo to także zegarek do codziennego użytku, może wyświetlać godzinę oraz datę. Zgrabny design i wyraziste kolory zapewniają unikalny i atrakcyjny wygląd. Obudowa Echo jest wytrzymała na wstrząsy i wodoodporna, co umożliwia korzystanie z niego w każdych warunkach pogodowych. Zegarek ma wymienną baterię, co oznacza, że nie trzeba go ładować i jest zawsze gotowy do działania.

Magellan Echo będzie dostępny w Europie w czwartym kwartale 2013. SRP produktów przewidziano na €149.99 I €199.99 dla modelu z czujnikiem tętna działającym w technologii Bluetooth Smart. Zegarki będą dostępne w trzech kolorach: czarnym, błękitnym oraz czerwonym.

*Bluetooth Smart oznacza kompatybilność z telefonami iPhone 4S, 5, a także z wybranymi urządzeniami bazującymi na systemie Android, które obsługują Bluetooth 4.0.