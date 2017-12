Wydarzenia

2013-07-04 14:14:00

Podróżnicze inspiracje, gorące newsy wprost z egzotycznych krajów, profesjonalne zdjęcia z miejsc wakacyjnych wyjazdów, wywiady z podróżnikami, poradniki, możliwość rezerwacji wycieczek, hoteli, samolotów – nowa, przebudowana turystyka.wp.pl dla wszystkich kochających oraz planujących podróże.

– Znacząco rośnie liczba Polaków, planujących wakacyjne podróże. Szacuje się, że w tym roku wyjedzie, by odpocząć, już co drugi pełnoletni Polak (52%) – to o 4% więcej niż rok temu. Co więcej, aż o 6% więcej naszych rodaków – w stosunku do roku ubiegłego – wybierze kierunki poza naszym krajem* – podkreśla Marta Klimczak, Kierownik Zespołu Serwisów Turystycznych Wirtualnej Polski. – Właśnie dla planujących wakacyjne – i nie tylko – wypady, a także kochających podróże, zupełnie przebudowaliśmy serwis turystyka.wp.pl. Oddaliśmy w ręce internautów witrynę kompleksową: informującą, polecającą, pełniącą funkcję wygodnego narzędzia do zorganizowania wypoczynku, ale także z elementami rozrywkowymi.

Zupełnie przebudowana turystyka.wp.pl zyskała nowoczesny, przejrzysty layout. Dzięki podzieleniu zawartości na kategorie Polska, Europa, Świat, użytkownik może w prosty sposób dotrzeć do interesujących go informacji, również dzięki odpowiedniemu wyeksponowaniu najpopularniejszych destynacji Polaków w każdej z kategorii. Zakładki zawierają artykuły, galerie z ekskluzywnymi zdjęciami z wakacyjnych wyjazdów, najnowsze wiadomości turystyczne. Już teraz w witrynie znajduje się ponad 30 tysięcy materiałów, dzięki czemu stanowi on kompleksową bazę informacji dla każdego turysty.

Istotnym wyróżnikiem są też atrakcyjne materiały na wyłączność, np. wywiady ze znanymi podróżnikami i gwiazdami (z himalaistą Ryszardem Pawłowskim), autorskie artykuły inspirujące do wycieczek po Polsce i świecie (Beaty Pawlikowskiej, Marcina Kydryńskiego, Jacka Boneckiego) – nie tylko w sezonie, ale przez cały rok. Prezentowane są np. pomysły na weekendy w Europejskich miastach, egzotyczne wyprawy, porady, jak zaplanować podróż z dziećmi, wycieczkę samochodem, samolotem itd. Nowością są zestawienia TOP10, które pozwalają na łatwe odnalezienie najatrakcyjniejszych miejsc i wydarzeń.

Źródło: Plany wakacyjne Polaków 2013. Badanie ACNielsen Polska na zlecenie Mondial Assistance