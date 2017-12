Wydarzenia

2013-07-08 19:48:00

< wróć do listy

Smartfony i tablety wiernie towarzyszą nam wszędzie, gdzie się udajemy – nawet jeśli jest to urlop. Co więcej, te urządzenia mobilne nie są używane jedynie do celów rekreacyjnych – często są zabierane po to, aby zapewnić kontakt z biurem i umożliwić pracę zdalną. Jeżeli jesteś osobą, która lubi lub musi pracować na urlopie, pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa od ekspertów z Kaspersky Lab.

Zasada 1: Nigdy nie pozostawiaj swojego sprzętu bez opieki

Jeżeli zabierasz ze sobą jakiekolwiek urządzenia na urlop, nigdy nie zostawiaj ich bez opieki w takich miejscach jak plaża czy restauracja. Ryzyko, że zostaną ukradzione czy wykorzystane do nieodpowiednich celów, jest po prostu zbyt duże. Jeżeli chcesz zachować bezpieczeństwo, lepiej zamknij swojego smartfona lub tablet w hotelowym sejfie.



Zasada 2: Zabezpiecz swój sprzęt

Odpowiednie zabezpieczenie urządzenia – chociaż równie istotne w domu – ma szczególne znaczenie podczas podróży. Aby ograniczyć dostęp do sprzętu niepowołanym osobom, należy stosować szyfrowanie w celu zakodowania istotnych informacji oraz kod PIN i dodatkowe hasło odblokowujące ekran.

Zasada 3: Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem

Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem jest absolutną koniecznością, a wakacje nie są tu żadnym wyjątkiem. Zasada ta odnosi się nie tylko do laptopów, ale również do tabletów i smartfonów. Eksperci z Kaspersky Lab ciągle odnotowują wzrost liczby mobilnych szkodliwych programów, a 99 procent z nich powstaje z myślą o urządzeniach z Androidem. Niezawodnym sposobem zabezpieczenia swojego urządzenia mobilnego jest wykorzystanie rozwiązania bezpieczeństwa, takiego jak Kaspersky Mobile Security.

Zasada 4: Uważaj podczas korzystania z hotspotów

Publiczne hotspoty często przyciągają ludzi, szczególnie podczas zagranicznych wojaży. Stawki roamingu danych są wysokie, a nikt nie chce pozostać bez dostępu do internetu. Trzeba jednak zachować ostrożność, ponieważ hotspoty to również magnes na złodziei danych. Jedynym sposobem zabezpieczenia się podczas korzystania z nich jest użycie aktywnego połączenia VPN. Bez takiego połączenia nie powinieneś sprawdzać swojego firmowego konta pocztowego, logować się do Facebooka czy korzystać z bankowości online.

Zasada 5: Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Równie istotne jak zanotowanie przed wyjazdem na urlop numeru infolinii banku w celu anulowania karty kredytowej w razie kradzieży jest zapisanie danych kontaktowych operatora mobilnego. W przypadku utraty smartfona, możesz zadzwonić z hotelu i poprosić o zablokowanie go. W ten sposób złodziej nie będzie mógł wykonywać połączeń ani surfować po internecie na twój koszt.