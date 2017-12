Wydarzenia

2013-09-19 19:37:00

YouTube ogłosił na swoim oficjalnym blogu wprowadzenie w listopadzie nowej funkcjonalności w mobilnej wersji aplikacji. Zainteresowani użytkownicy będą mogli pobierać materiały wideo na swoje urządzenia i oglądać je bez dostępu do Internetu w ciągu 48 godzin od pobrania.





Pobieranie filmików z YouTube’a było dotychczas wbrew regulaminowi serwisu. Zmagając się z wieloma stronami i aplikacjami, które umożliwiały pobieranie plików wideo i zapisywanie ich na swoim dysku, firma postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom swoich użytkowników i złagodzić swoje ograniczenia. Jak zapowiadają jego przedstawiciele, jest to jedna z planowanych zmian, jakie mają na celu dostarczyć użytkownikom więcej okazji do czerpania radości z oglądania treści na mobilnej wersji YouTube’a.

Zmiana ta ma pomóc w docieraniu do odbiorców nawet wtedy, gdy nie są oni podłączeni do Internetu. Tym samym chwilowe problemy z łącznością z siecią przestaną być aż tak frustrujące jak dotychczas. Oglądanie filmików podczas dojazdu komunikacją miejską, w poczekalni, czy też w przerwach między zajęciami staną się powszechniejszym zjawiskiem, co w jeszcze większym stopniu może pomóc w pozyskaniu kolejnych zwolenników YouTube’a oraz zainteresowaniu ich konkretnymi treściami.

Już w ubiegłym roku firma eksperymentowała z implementowaniem opcji przeglądania filmików po odłączeniu od Internetu. Użytkownicy zaktualizowanej aplikacji na Androidzie mieli możliwość wstępnego pobrania (pre-download) plików wideo i dokończenia oglądania załadowanej treści po odłączeniu od Internetu. W tym przypadku YouTube wymagał od swoich użytkowników obejrzenia przynajmniej kilku początkowych sekund w trybie online, w odróżnieniu od całościowego pobierania filmików na urządzenie, które zapowiadane jest na listopad.

Czekając na więcej szczegółów w tym temacie, musimy uzbroić się w cierpliwość… pozostawieni z obietnicą, że to dopiero przedsmak nowych udogodnień, jakie czekają na użytkowników YouTube’a.