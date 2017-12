Wydarzenia

2013-09-12 16:27:00

Firma Kingston Digital Europe Co LLP, filia Kingston Technology Company Inc. ogłosiła wprowadzenie na rynek wielofunkcyjnego urządzenia MobileLite Wireless, następcy innowacyjnego Wi-Drive®. Nowy czytnik został wzbogacony o możliwość wysyłania filmów, muzyki, zdjęć i dokumentów bezpośrednio z pamięci USB czy kart microSD (przez dołączony adapter), SD/SDHC/SDXC. MobileLite Wireless może również służyć jako awaryjna ładowarka do telefonu. Kingston MobileLite Wireless jest dedykowany użytkownikom prowadzącym aktywny tryb życia. Urządzenie oferuje dostęp do najważniejszych danych za rozsądną cenę. Aby oglądać filmy, szybko przeglądać i udostępniać pliki bezprzewodowo na urządzeniach mobilnych, należy podłączyć dowolną pamięć USB lub kartę pamięci do odpowiedniego portu w urządzeniu. Czytnik SD/SDHC/SDXC umożliwia natychmiastowe udostępnianie zdjęć przyjaciołom i rodzinie, wystarczy wyjąć kartę z aparatu i podłączyć ją bezpośrednio do Wireless MobileLite. Dodatkowo dołączony adapter pozwala na dzielenie się danymi z kart microSD, które są stosowane w wielu telefonach komórkowych i tabletach. MobileLite Wireless posiada akumulator, który zapewni do pięciu godzin ciągłej pracy jako bezprzewodowy czytnik, bezproblemowo towarzysząc użytkownikom podczas długich wycieczek. MobileLite Wireless z powodzeniem może służyć również jako awaryjna ładowarka dla innych urządzeń, przedłużając ich czas działania. Dzięki portowi USB pozwoli ładować większość telefonów komórkowych. MobileLite Wireless umożliwia streaming i udostępnianie danych maksymalnie trzem użytkownikom jednocześnie. Podobnie jak Wi-Drive, nowe urządzenie umożliwia jednoczesne połączenia zarówno do urządzenia jak i do zewnętrznej sieci Wi-Fi, pozwalając jednocześnie przeglądać strony internetowe i przesyłać dane zgromadzone na podłączonych do niego nośnikach. Aplikacja MobileLite Wireless jest już dostępna na urządzenia Apple, a wkrótce będą mogli ją pobrać również użytkownicy systemu Android i posiadacze czytnika AMAZON Kindle Fire. Przygotowywane są również wersje dla Windows Phone OS, Windows PC i Mac. „Kiedy wprowadziliśmy na rynek Wi-Drive, naszym klientom bardzo spodobał się pomysł przechowywania i udostępniania treści z urządzeń bezprzewodowych, ale chcieli oni dodatkowe gniazda do podłączenia przedmiotów codziennego użytku, takich jak pamięci USB czy karty. Podczas całego procesu, słuchaliśmy ich głosów," powiedział Craig Tilmont, wireless products business manager, Kingston. "MobileLite Wireless jest bardzo łatwy w użyciu, ale dla pewności stworzyliśmy filmy, a nawet prosty przewodnik pierwszego użycia aplikacji. Jedną z rzeczy, o której ludzie często zapominają jest fakt, że Kingston oferuje bezpłatną pomoc techniczną. Jesteśmy po to, aby w razie potrzeby pomóc użytkownikom skonfigurować i uruchomić urządzenie. Myślę, że osoby, które zaczną korzystać z produktu, będą polecać go swoim znajomym. ".