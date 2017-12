Wydarzenia

2013-09-16 14:54:00

Firma Hicron, międzynarodowy integrator systemów informatycznych, na początku lipca uzyskała certyfikację SAP dla aplikacji Mobile Product Catalog. Dzięki temu, produkt zaprojektowany z myślą o sprzedawcach B2B, jako pierwsza polska aplikacja, jest dostępny na oficjalnej platformie dystrybucyjnej SAP – SAP Store.

Mobile Product Catalog to bogata w funkcjonalności aplikacja mobilna, powstała z myślą o osobach pracujących w sprzedaży w sektorze B2B. Dzięki niej handlowcy uzyskują stały dostęp do katalogów produktów firmy, które mogą prezentować na urządzeniu mobilnym podczas spotkania z klientem. To jedno z najlepszych rozwiązań mobilnych tego typu, co potwierdza przyznany certyfikat SAP. Zdobycie certyfikatu oznacza też, że aplikacja Mobile Product Catalog może być sprzedawana za pośrednictwem SAP Store.

– Fakt, że nasza aplikacja będzie pierwszym polskim produktem mobilnym sprzedawanym na oficjalnej platformie dystrybucyjnej SAP, to dla nas ogromne wyróżnienie, a także potwierdzenie dobrze obranej drogi. Nasza wizja mobilnej przyszłości powoli zaczyna się urzeczywistniać – z naszych obserwacji wynika, że coraz więcej firm korzysta z technologii mobilnych. Wyodrębnienie z naszych struktur działu Enterprise Mobility było więc naturalną odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na tego typu rozwiązania – mówi Szymon Włochowicz, lider zespołu Enterprise Mobility w firmie Hicron.

Zaprojektowana przez Hicron aplikacja Mobile Product Catalog to propozycja dla przedsiębiorstw, którym zależy na osiągnięciu statusu nowoczesnej firmy, przy jednoczesnym wzroście wydajności procesów biznesowych w dziale sprzedaży. Aplikacja, dzięki pełnej integracji informacji katalogu z systemem SAP pozwala szybko pozyskać najświeższe dane, a tym samym oferować klientom produkty o najbardziej aktualnych parametrach. Można zatem zapomnieć o drukowanych, stale dezaktualizujących się broszurach czy katalogach i wykorzystać potencjał drzemiący w nowych urządzeniach. Interaktywna prezentacja, wzbogacona o gigabajty plików multimedialnych, tj. zdjęcia, filmiki i inne materiały powiązane, robi wrażenie na klientach i umożliwia tworzenie ofert dopasowanych do jego potrzeb w czasie rzeczywistym.

Aplikacja Mobile Product Catalog jest już dostępna na oficjalnej platformie dystrybucyjnej SAP. SAP Store to jedyny sklep z aplikacjami biznesowymi, udostępniony przez dostawcę oprogramowania. W SAP Store dostępne są aplikacje przekazane przez SAP i aplikacje certyfikowane przygotowane przez szerokie środowisko partnerów SAP.