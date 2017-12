2015-02-08 19:14:00

< wróć do listy

...chciałam Was zaprosić na kolejne spotkanie do sieci i poczęstować doskonałą mielonką … chociaż ta mielonka, zwana popularnie z angielskiego spamem, niekoniecznie musi każdemu smakować … no cóż, w takim razie ja od dziś przechodzę na dietę ...

... zapraszam do Portalu Edukacyjnego ...