Wydarzenia

2013-07-22

Wychodząc naprzeciw tym, którzy lato spędzają w Warszawie firma Virtualo wraz z portalem Xiegarnia.pl przygotowała kulturalną mapę stolicy oraz konkurs dla e-czytelników.

Aby zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu z literaturą w tle, największy dystrybutor książek elektronicznych w Polsce, firma Virtualo oraz portal Xiegarnia.pl zorganizowali konkurs, w którym do wygrania są po 3 podwójne wejściówki do Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Narodowego.

Oferta kulturalna Warszawy jest niezwykle bogata, poza teatrami, kinami czy klubami miasto oferuje wiele ciekawych miejsc, które pośrednio lub bezpośrednio łączą się z literaturą. Wakacje w mieście nie byłyby oczywiście kompletne bez dobrej lektury. Dlatego w przerwie od zwiedzania warto mieć pod ręką czytnik z e-bookami. Zainspirowani widokiem na stolicę, jaki rozciąga się z tarasu widokowego w Pałacu Kultury, możemy sięgnąć po Tyrmanda, czy Marka Nowakowskiego, którzy przybliżą nam czasy wczesnego PRL-u. Centrum Nauki Kopernik zaskakuje nowoczesną, interaktywną ekspozycją. Po wizycie, która z pewnością rozbudzi ciekawość, warto sięgnąć m.in. po serię Pytajniki PWN, w której znajdziemy ciekawostki i przystępnie podane informacje z różnych dziedzin nauki. Fanom malarstwa polecamy wizytę w Muzeum Narodowym, gdzie obecnie można zobaczyć wystawę Marka Rothko, przedstawiciela color field paintingu. Aby kontynuować rozpoczęty wątek dzieł sztuki, warto sięgnąć po nową powieść Miłoszewskiego pt. "Bezcenny", która już stała się bestsellerem. Dalej można wyruszyć do Muzeum Powstania Warszawskiego, po zwiedzaniu którego być może obudzi się w nas potrzeba posiadania większej ilości informacji i zgłębienia trudnego tematu polskiej historii.