Wydarzenia

Według analizy firmy Claritas Polska, co trzeci mieszkaniec dużej aglomeracji spędza wakacje w mieście. Badanie Mondial Assistance pokazuje, że prawie połowa Polaków w tym roku nie wyjedzie na urlop, bo ich na to nie stać. Dlatego coraz częściej szukamy sposobów na spędzenie lata w mieście. Na podstawie statystyk wyszukiwarki lokalnej panoramafirm.pl, która służy do odkrywania miejsc, firm i produktów w okolicy, widać iż w lipcu nastąpił gwałtowny wzrost zapytań o baseny i pływalnie w stosunku do czerwca, który wyniósł aż 125%!

Ci, którzy spędzają urlop w mieście wybierają baseny jako jedną z najciekawszych atrakcji. To stosunkowo tania forma spędzania upalnych, wolnych dni, która daje zarówno możliwość beztroskiego odpoczynku, jak i aktywnej formy spędzenia czasu. Dlatego Polacy tak chętnie szukają informacji na ten temat, korzystając z wyszukiwarek internetowych.

Według CBOS 43% dzieci w wieku szkolnym zostało w ubiegłym roku w domach. 13% rodzin mogło sobie pozwolić na tygodniowy wypoczynek tylko dla jednego dziecka. Tegoroczne prognozy są równie pesymistyczne, dlatego tak ważny jest dostęp do informacji na temat rozrywek w mieście np. w postaci pływalni w okolicy, które oferuje m.in. wyszukiwarka lokalna panoramafirm.pl.

Miasta coraz częściej starają się zapewnić, zwłaszcza dzieciom, bezpłatne zajęcia podczas wakacji. Dla wielu z nich jest to jedyna szansa na wyjście do kina, basen czy spacer. Rekordowy wzrost zapytań o baseny i pływalnie w lokalnej wyszukiwarce panoramafirm.pl pokazuje, że taka forma spędzania czasu cieszy się dużym zainteresowaniem. To także dowodzi o skuteczności wyszukiwarki panoramafirm.pl jako źródła informacji, np. kiedy szukamy pływalni, SPA, kina czy innych rozrywek w pobliżu - mówi Adrian Hinc, Kierownik ds. Produktu w Eniro Polska.