Wydarzenia

2013-11-04 04:00:00

< wróć do listy

Gazety, czasopisma, książki – wachlarz tego, co można czytać jest ogromny. Niestety, według danych statystycznych Polacy czytają mało. Niechętnie sięgają też po ambitniejszą literaturę. Wśród przyczyn można wymienić wysokie ceny książek. Dobrą wiadomością z kolei jest to, że wzrasta popyt na nowoczesne formy czytelnictwa.

Polska Izba Książki zaproponowała, aby ceny książkowych nowości regulowała ustawa. Rozwiązanie jest wzorowane na regulacjach prawnych stosowanych we Francji, gdzie od 1981 r. obowiązuje tzw. ustawa Langa. Czy w Polsce taka regulacja wejdzie w życie? Okaże się zapewne pod koniec roku.

Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób, do czasu zmian w prawie, zachęcić ludzi do czytania? Rozwiązaniem, szczególnie dla młodego pokolenia, są książki w formie elektronicznej. A dla nieco leniwych - audiobooki. Bo książka to już nie tylko druk - to coś znacznie więcej. „Innowacji jest mnóstwo, mamy przecież XXI wiek, mamy nowe technologie, nowe urządzenia. Książka to nie jest tylko kodeks. Ona zmienia formę, przechodzi na czytniki, smartfony, tablety”- mówi Marta Kostecka, bibliotekarka w mediatece Akademii Sztuki w Szczecinie.

Tak. Wkraczamy w ewolucję książkową, co nie oznacza, że tradycyjne formy czytelnictwa schodzą do podziemia. Wiele osób ceni sobie książkę samą w sobie, z zapachem i szelestem przewracanych stron. A czytać warto już od najmłodszych lat – podkreśla Marta Kimstacz, bibliotekarka z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu. „Najlepiej czytać od dziecka, bo jednak te relacje, te przyjaźnie zawierane w dzieciństwie najczęściej budzą ciepłe uczucia, wiec dobrze jest zaprzyjaźniać się z literaturą jak najwcześniej”.

A może, zamiast kupować książkę, lepiej jest ją wypożyczyć w bibliotece? Bo przecież znajdziemy tam nie tylko lektury szkolne czy też pomoce naukowe. Każdy czytelnik - młody czy dorosły - znajdzie coś dla siebie. Jak podkreślają bibliotekarze: „[…] czytanie książek jest fajne. Jest świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu, rozwija wyobraźnię, ma niesamowite, pozytywne działanie na wszystkie sfery naszego życia”.