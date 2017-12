2014-10-23 20:23:00

< wróć do listy

Ogonisia zaprasza do sieci na kolejną szaleńczą przygodę w Internecie ... zaślimaczony komputer doprowadza wszystkich do białej gorączki ... jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć na wesoło, to Ogonisia zaprasza do Portalu Edukacyjnego.

... s swoją drogą to czemu w takich sytuacjach winę zwalamy na ślimaki???? ... :-)