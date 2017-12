Wydarzenia

2013-09-03 15:24:00

< wróć do listy

Nexto uruchamia nowy serwis do kupowania cyfrowych książek – Kiker.pl. Klient decydując się na zakup sam określa ile jest gotów zapłacić za daną publikację i dostaje gwarancję, że zapłaci właśnie tyle albo… mniej!

Zasada działania serwisu Kiker.pl jest bardzo prosta – im więcej osób zadeklaruje się do zakupu książki, tym mniej wszyscy zapłacą. Każdy próg cenowy posiadać będzie wymaganą liczbę złożonych ofert, dlatego gdy Klient chce zapłacić przykładowo 10 zł, to będzie musiał namówić daną ilość osób, aby także wyrazili chęć zakupu. Informować znajomych będzie można na wszelki sposób – poprzez portale społecznościowe Facebook, Twitter i Google+ czy przez wysyłkę e-maili.

Internet to globalna wioska, która pozwala ludziom na szybką i swobodną komunikację oraz dzielenie się ciekawymi ofertami. – mówi Bartłomiej Roszkowski, członek zarządu NetPress Digital – Model sprzedażowy wykorzystany na serwisie Kiker.pl to sytuacja, w której obydwie strony wygrywają – Klient sam decyduje ile chce zapłacić i zachęca znajomych do zapisu na ofertę, a dostawca przy dużych wolumenach sprzedaży z chęcią obniża cenę.

Katalog serwisu Kiker.pl zawierać będzie tylko najlepsze ebooki i audiobooki - bestsellery, nowości, pakiety, a nawet premiery. Znajdą się tam pozycje specjalnie wyselekcjonowane przez doświadczony zespół Nexto, który dokładnie śledzi ciekawe tytuły pojawiające się na rynku. Wszystkie książki dostępne będą nawet za kilkanaście złotych lub mniej, co z pewnością jest najlepszą ofertą na rynku na zakup pojedynczych pozycji.

Obecnie dostępne tytuły na Kiker.pl: