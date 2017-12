Wydarzenia

2013-07-26 23:35:00

1.35V ECC SO-DIMM i UDIM o częstotliwościach pracy: 1600MHz i 1333MHz dostępne będą w wersjach 4 i 8 GB Kingston Technology Europe Co LLP, filia Kingston Technology Company Inc., niezależnego światowego lidera na rynku pamięci, ogłosiła rozpoczęcie sprzedaży pamięci dla mikroserwerów, które stanowią nowy, rozwijający się segment rynku. Kingston® oferuje zarówno ECC SO-DIMM o niskim napięciu 1.35V, jak i moduły UDIMM o częstotliwościach 1600MHz i 1333MHz współpracujące zarówno z procesorami x86 oraz procesorami i układami System-on-Chip (SoC) opartymi na ARM. Mikroserwery szybko zyskują na popularności, ponieważ firmy szukają coraz wydajniejszych, a zarazem bardziej energooszczędnych i zajmujących mniej przestrzeni rozwiązań, które będą odpowiedzią na specyficzne potrzeby centrów danych i aplikacji w chmurze. Przykładem mogą być, firmy hostingowe oferujące usługi w chmurze, czy zajmujące się big data, które analizują petabajty danych i informacji. Wysokowydajne moduły pamięci o niskim napięciu dla mikroserwerów firmy Kingston to odpowiednie rozwiązanie do realizacji takich zadań.

"Nowe projekty SoC o niskiej mocy, takie jak Avoton firmy Intel, czy bazujące na architekturze ARM projekty Calxeda, Applied Micro i Marvell, pozwoliły na wprowadzenie mikroserwerów na rynek”, powiedział Robert Sepeta, Business Development Manager w Kingston Technology. "Rynek mikroserwerów rozwija się i rośnie. Dlatego, w odpowiedzi na te zmiany staramy się służyć naszym partnerom i klientom, dostarczając im pamięci o niskiej mocy, a zarazem wysokiej jakości.” Kingston świętuje 25 lat w branży pamięci. Firma, założona 17 października 1987 roku, jest obecnie największym niezależnym producentem pamięci RAM na świecie. Materiał wideo z obchodów 25-lecia, jak również więcej informacji na temat historii firmy, można znaleźć tutaj.

Z kolei pamięć HyperX ostatnio obchodziła swoje 10-lecie. Pierwszy wysokowydajny moduł HyperX został zaprezentowany w listopadzie 2002 roku.