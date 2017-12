2013-10-06 02:06:00

Wkrótce rozpoczną się dwa ogólnoświatowe turnieje organizowane przez Kingston Technology Europe Co LLP, spółkę należąca do Kingston Technology Company Inc., światowego lidera na rynku pamięci RAM. Firma chce w ten sposób pokazać swoje zaangażowanie w eSport i poparcie dla społeczności entuzjastów wydajności. Finały obu konkursów odbędą się podczas międzynarodowych targów CES® 2014 w Las Vegas, Nevada. HyperX ® DotA 2 League zrzeszy 16 najlepszych na świecie profesjonalnych drużyn Defense of the Ancients 2, które staną do gry w walce o 50 000 dolarów (USD). Cztery najlepsze zespoły firma Kingston zaprosi na swój koszt do udziału w finale w Las Vegas. Mecze rozgrywane będą w trybie best-of-three maps, a fani będą mogli śledzić na bieżąco postęp swojej ulubionej drużyny dzięki transmisjom na żywo. Otwarte kwalifikacje rozpoczną się 7 października i potrwają cztery tygodnie. Dodatkowo zmagania będzie można na bieżąco oglądać online." powiedział Krystian Jaroszyński, European Product Marketing Manager, HyperX oraz Server, Kingston. "Jesteśmy bardzo podekscytowani organizacją ogólnoświatowego turnieju overclockingu, dzięki któremu przekonamy się jak bardzo pamięć HyperX może zostać podkręcona. Oba wydarzenia będą pasjonującą zabawą zarówno dla graczy, jak i entuzjastów wydajności." Więcej informacji można znaleźć na stronie Kingston HyperX. Kingston świętuje 25 lat w branży pamięci. Firma, założona 17 października 1987 roku, jest obecnie największym niezależnym producentem pamięci RAM na świecie.