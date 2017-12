Wydarzenia

2013-07-11 17:27:00

Polska wersja porównywarki ofert turystycznych KAYAK została rozbudowana o nową funkcję. Pozwala ona na przewidywanie cen biletów lotniczych w przeciągu siedmiu najbliższych dni. Każdego roku na serwisach internetowych KAYAK-a oraz poprzez aplikacje mobilne porównywarki podróżni dokonują ponad miliarda wyszukiwań. Na podstawie ich wyników tworzone są prognozy bazujące na analizie zmian cen biletów lotniczych w przeszłości. W ten sposób porównywarka KAYAK może określić, czy cena dla danego celu i terminu podróży będzie spadać czy rosnąć w przeciągu siedmiu najbliższych dni. Dzięki nowej funkcji użytkownicy kayak.pl otrzymują konkretną wskazówkę - kupować bilet od razu czy poczekać na bardziej korzystną ofertę. Dodatkowo pojawia się również informacja (określona w procentach) o spodziewanej trafności przewidywań. Ich dokładność jest monitorowana, co pozwala na bieżącą weryfikację, na ile sprawdzają się zaproponowane przez porównywarkę prognozy. – Zasada jest bardzo prosta - im więcej wyszukiwań danego połączenia, tym większa szansa, że dana prognoza jest trafna. Warto jednak zwrócić uwagę, że przewidywania udostępniamy wyłącznie przy lotach, w przypadku których KAYAK posiada wystarczającą do stworzenia prognozy ilość danych – mówi Debby Soo, Business Development Director KAYAK-a. Prognozy cen to kolejna funkcja udostępniana przez KAYAK, która pomaga podróżnym w podjęciu decyzji, czy od razu kupować bilet, czy lepiej poczekać kilka dni na lepszą okazję. Oprócz niej porównywarka oferuje również wykresy cenowe. Dzięki nim użytkownicy KAYAK-a mogą zobaczyć, jak kształtowały się ceny biletów na określonej trasie w przeciągu ostatnich 90 dni.